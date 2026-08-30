Gaziantep'te MHP tarafından "Engelsiz Zafer" buluşması düzenlendi

GAZİANTEP-30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla MHP Gaziantep İl Başkanlığınca düzenlenen "Engelsiz Zafer Buluşması"nda şehit aileleri, gaziler ve engelli vatandaşlar bir araya geldi.

MHP Gaziantep İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen programa MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç, il yönetim kurulu üyeleri, Şahinbey İlçe Başkanı Kral Akut Kocaman, Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Doğan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cenk Gece, MHP Gaziantep KAÇEP Başkanı Mezine Sırakaya, Şehitkamil Kaçep Başkanı Meltem Polat, Şahinbey KAÇEP Başkanı Büşra Kazak, İslahiye KAÇEP Başkanı Ayşegül Yatık, STK Temsilcileri, şehit aileleri, gaziler, engelli vatandaşlar ve çok sayıda davetli katıldı.

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Program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

MHP Gaziantep KAÇEP Başkanı Mezine Sırakaya'nın açılış konuşmasının ardından MHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Sait Kılıç katılımcılara hitap etti.

Kılıç, 30 Ağustos'un yalnızca askeri bir zafer olmadığını, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin de simgesi olduğunu belirterek, "Milli birlik ve beraberliğimiz, bu topraklardaki en büyük gücümüz ve geleceğimizin teminatıdır. Zafer, birlik varsa büyür; kardeşlik varsa aşılamayacak hiçbir engel yoktur." dedi.

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Kılıç, şehit aileleri, gaziler ve toplumun tüm fertlerine sahip çıkmanın sorumluluk olduğunu ifade etti.

Programda Elif Ebrar Tufan, Melike İrem Karademir ve Mehmet Nadir Sancılı şiir okudu. Tolga Bozbulut, Oğuz Oduncu ve Sadullah Ayyıldız ise müzik dinletisi sundu.

Etkinlikte başarılarıyla öne çıkan engelli bireylere, şehit ailelerine ve gazilere plaket takdim edildi.

Program, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanmasıyla sona erdi.