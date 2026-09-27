Gaziantep'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Giriş: 27.09.2026 - 10:23 Güncelleme:
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Kırsal Körahmethöyüğü Mahallesi sınırlarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İslahiye, Hatay ve Kilis Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
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