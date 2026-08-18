Gaziantep'te TÜGVA Yaz Okulu'nun kapanış programı düzenlendi

Gaziantep'te Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliğince düzenlenen Yaz Okulu Programı'nın kapanışı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Kamil Ocak Spor Salonu'nda düzenlenen programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, TÜGVA ile gurur duyduklarını belirtti.

TÜGVA'nın gençlerin buluşma merkezi olduğunu ifade eden Gül, "TÜGVA, Türkiye'nin güçlü, bağımsız bir Türkiye geleceğine dair anlamlı bir duruşun adıdır. TÜGVA, milli ve yerli olmak demek. Tam bağımsız Türkiye yolunda Türkiye yüzyılı kuracak bir medeniyet tasavvuruna sahip olmak demektir. O yüzden TÜGVA ile gurur duyuyoruz." dedi.

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Türkiye'nin genç nüfusuna dikkati çeken ve gençlerin yarının mimarları olduğunu dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Gençler sizler bu bozuk çağın bu kötü dünyanın gidişatını iyiye çevirecek geleceğin mimarlarısınız. Filistin'de yüreğimiz yanıyor. Dünyanın birçok yerinde gözyaşı, kan var. Ama geleceğin barışı sizler kuracaksınız. Nasıl Fatih Sultan Mehmet, bir çağ açıp bir çağ kapattıysa onun torunları olarak TÜGVA'lı gençler geleceğin barışını siz kuracaksınız. Size güveniyor, size inanıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkemizde kurduğu güçlü bir Türkiye vizyonuyla sizler Yavuz Sultan Selim ve Alparslan'ın torunları olarak geleceğimize inanıyoruz."

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Vali Kemal Çeber ise gençlere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir gelecek temennisinde bulunarak, "Biz ne yaparsak sizin için yapmaya gayret ediyoruz. Tüm okul, park, spor tesisleri hepsi sizin içindir. Bundan sonra daha fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz. Sizin için bu yaz okullarını hazırlayan TÜGVA'yı canı gönülden tebrik ediyorum." dedi.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise gençlerle olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Beşinci, "Bu salonlarda ortaya bir irade koyuyoruz. Her çağın bir sözü vardır. Her milletin bir yürüyüşü vardır. Bu yürüyüşü omuzlayan güçlü bir gençliği vardır. İşte o gençlik buradadır. Biz bu gençlikle gurur duyuyoruz. Allah sayınızı artırsın. Gaziantep'te bu yaz döneminde 35 bin gencimizi ağırladık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise birer konuşma yaptı.

Programda dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Program Şahinbey Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve şiir dinletileri ile sona erdi.