Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Emniyetin paylaştığı görüntüde, narkotik köpeğinin desteğiyle ikamette arama yapılması ve uyuşturucu bulunması yer alıyor.

Gaziantep Valiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

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