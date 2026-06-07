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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te yamaç paraşütüyle ormanlık alana düşen kişi yaralandı

        Gaziantep'te yamaç paraşütüyle ormanlık alana düşen kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yamaç paraşütüyle ormanlık alana düşen kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 19:05 Güncelleme:
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        Gaziantep'te yamaç paraşütüyle ormanlık alana düşen kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yamaç paraşütüyle ormanlık alana düşen kişi yaralandı.

        İlçeye bağlı Beydilli Mahallesi'nde bulunan yamaç paraşütü alanında atlayış yapan Tolga Ergün, ormanlık alana düştü.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehit Hastanesi'ne kaldırılan Ergün'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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