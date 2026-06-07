Gaziantep'te yamaç paraşütüyle ormanlık alana düşen kişi yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yamaç paraşütüyle ormanlık alana düşen kişi yaralandı. İlçeye bağlı Beydilli Mahallesi'nde bulunan yamaç paraşütü alanında atlayış yapan Tolga Ergün, ormanlık alana düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Gaziantep Şehit Hastanesi'ne kaldırılan Ergün'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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