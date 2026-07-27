Gaziantep'te yaz okullarına 65 bin öğrenci katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, belediyenin spor tesisleri ve GASMEK merkezlerinde düzenlenen yaz okullarını ziyaret etti.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Başkan Şahin, spor kurslarının devam ettiği Ulaş Spor Salonu ile GASMEK Şıh Mehmet-Sıdıka Kökoğlu Eğitim ve Sanat Merkezi'nde öğrencilerle bir araya geldi.



Öğrencilerin çalışmalarını izleyen ve atölyeleri inceleyen Şahin, çocukların spor sayesinde takım ruhunu, paylaşmayı ve birlikte hareket etmeyi öğrendiğini belirtti.



Çocukların yeteneklerinin bilimsel yöntemlerle belirlendiğini aktaran Şahin, "Çocuklarımızı yeni döneme eğlenerek, dinlenerek ve öğreterek hazırlıyoruz. Sporun kaybedeni yoktur. Spor birleştirir, kardeşliktir ve hayattır." ifadelerini kullandı.



Robotik kodlama, jimnastik, temel beceri eğitimleri ve yetenek keşfi programlarının da aralarında bulunduğu 100'ü aşkın branştaki kurslara, 5-18 yaş grubunda 65 bin öğrencinin kayıt yaptırdığı bildirildi.



Kent genelindeki 100 tesiste sürdürülen yaz kurslarının 28 Ağustos'a kadar devam edeceği kaydedildi.

