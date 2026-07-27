Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri GAÜN ile MÜSİAD Gaziantep Şubesi arasında Ticaret Akademisi kurulması için protokol imzalandı

        GAÜN ile MÜSİAD Gaziantep Şubesi arasında Ticaret Akademisi kurulması için protokol imzalandı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi arasında Ticaret Akademisi kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:34 Güncelleme:
        GAÜN ile MÜSİAD Gaziantep Şubesi arasında Ticaret Akademisi kurulması için protokol imzalandı

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi arasında Ticaret Akademisi kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrencilerin mezun olmadan önce iş hayatını tanımaları, teorik bilgilerini sektör deneyimiyle geliştirmeleri ve profesyonel yaşama daha donanımlı hazırlanmaları amaçlanıyor.

        GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanacak müfredatta girişimcilik, dijital dönüşüm, e-ticaret, dış ticaret, yapay zeka, veri analitiği, finans, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik alanlarında eğitimler verilecek.

        Dersler ağırlıklı olarak GAÜN akademisyenlerince yürütülecek, MÜSİAD üyesi iş insanları da katılımcılarla saha deneyimlerini paylaşacak.

        GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, iş birliği sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla buluşturarak iş hayatına daha hazırlıklı başlayacağını belirtti.

        MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu da akademinin üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceğini ve öğrencileri mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla buluşturacağını ifade etti.

        Yüz yüze, çevrim içi ve hibrit olarak düzenlenecek eğitimleri başarıyla tamamlayanlara, GAÜN Rektörlüğü ile MÜSİAD Gaziantep Şubesi onaylı başarı sertifikası verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        "Kılıçdaroğlu’nun görüş açıklaması hakkı"
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        Feyza Altun ifade verdi
        Feyza Altun ifade verdi
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        Önder Özen'den Salah açıklaması!
        "Görüşmeler başarısız olursa askeri harekata hazırım"
        "Görüşmeler başarısız olursa askeri harekata hazırım"
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 27 Temmuz 2026 haberleri
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Şampiyon Sultanlar'a coşkulu karşılama!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme!
        Hava sıcaklıkları artıyor
        Hava sıcaklıkları artıyor
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        VARTA'dan açıklama: Pili bitmemiş!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Blok3'e suikast hazırlığı iddiası! Çok sayıda silah ele geçirildi!
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Kirada İstanbul açık ara zirvede
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        Salah pazarlığı Harvard'da ders oldu!
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        AHBAP soruşturmasında 5 kişi daha ifadeye çağrılıyor
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        4 gündür kayıptı! Kan donduran detaylar çıktı... Eş katilinden yine bildik savunma!
        "Hiç küs uyumadık"
        "Hiç küs uyumadık"
        Vasiyete borç engeli
        Vasiyete borç engeli
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        F.Bahçe'nin kapısından döndü, R.Madrid'e gidiyor!
        Barışma sonrası ilk tatil
        Barışma sonrası ilk tatil
        Peugeot Bursa'da araç üretecek
        Peugeot Bursa'da araç üretecek

        Benzer Haberler

        GATHİB 3 milyon lira ödüllü yarışmanın finalistlerini belirledi
        GATHİB 3 milyon lira ödüllü yarışmanın finalistlerini belirledi
        Gaziantep'te yaz okullarına 65 bin öğrenci katıldı
        Gaziantep'te yaz okullarına 65 bin öğrenci katıldı
        Şehitkamil Belediyesi'nden 200 çocuğa sünnet şöleni
        Şehitkamil Belediyesi'nden 200 çocuğa sünnet şöleni
        Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaz okullarını ziyaret etti
        Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaz okullarını ziyaret etti
        Şahinbey'de el emeği kazanca dönüşüyor
        Şahinbey'de el emeği kazanca dönüşüyor
        Yaz döneminde artan ortopedik yaralanmalara dikkat
        Yaz döneminde artan ortopedik yaralanmalara dikkat