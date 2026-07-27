GAÜN ile MÜSİAD Gaziantep Şubesi arasında Ticaret Akademisi kurulması için protokol imzalandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesi arasında Ticaret Akademisi kurulmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.



GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında öğrencilerin mezun olmadan önce iş hayatını tanımaları, teorik bilgilerini sektör deneyimiyle geliştirmeleri ve profesyonel yaşama daha donanımlı hazırlanmaları amaçlanıyor.



GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından hazırlanacak müfredatta girişimcilik, dijital dönüşüm, e-ticaret, dış ticaret, yapay zeka, veri analitiği, finans, insan kaynakları ve sürdürülebilirlik alanlarında eğitimler verilecek.



Dersler ağırlıklı olarak GAÜN akademisyenlerince yürütülecek, MÜSİAD üyesi iş insanları da katılımcılarla saha deneyimlerini paylaşacak.



GAÜN İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Bulut, iş birliği sayesinde öğrencilerin teorik bilgilerini uygulamayla buluşturarak iş hayatına daha hazırlıklı başlayacağını belirtti.



MÜSİAD Gaziantep Şube Başkanı Furkan Özdurdu da akademinin üniversite-sanayi iş birliğini güçlendireceğini ve öğrencileri mezuniyet öncesinde iş dünyasıyla buluşturacağını ifade etti.



Yüz yüze, çevrim içi ve hibrit olarak düzenlenecek eğitimleri başarıyla tamamlayanlara, GAÜN Rektörlüğü ile MÜSİAD Gaziantep Şubesi onaylı başarı sertifikası verilecek.

