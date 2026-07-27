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        GATHİB 3 milyon lira ödüllü yarışmanın finalistlerini belirledi

        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (GATHİB) düzenlenen 6. Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda finale kalan 30 tasarımcı belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 16:36 Güncelleme:
        GATHİB 3 milyon lira ödüllü yarışmanın finalistlerini belirledi

        Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğince (GATHİB) düzenlenen 6. Doku Kumaş Tasarım Yarışması'nda finale kalan 30 tasarımcı belirlendi.

        GATHİB'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye İhracatçılar Meclisinin koordinasyonu ve Ticaret Bakanlığının desteğiyle düzenlenen yarışmaya 89 baskı, 48 dokuma ve 19 örme kategorisinde toplam 156 başvuru yapıldı.

        Başvurular, malzeme ve tekniğin tasarıma uyumu, özgünlük, yaratıcılık ve yenilikçi değer kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Jüri değerlendirmesi sonucunda her kategoriden 10 olmak üzere 30 tasarımcı finale kaldı.

        Finalistler, 29-31 Temmuz'da Bursa'da düzenlenecek uygulamalı eğitim programında kumaş analizi, üretim teknikleri, güncel malzeme yaklaşımları ve endüstriyel süreçler konusunda eğitim alacak.

        Tasarımlar, üretim danışmanları ve sektör firmalarının desteğiyle kumaşa dönüştürülecek. Seçilen tasarımlar ayrıca kıyafet üretiminde kullanılacak.

        Yarışmanın final gecesi ve defilesi, 23 Ekim'de Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

        GATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan, yarışmanın genç tasarımcılarla tekstil sanayisi arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, finale kalan tasarımcıların fikirlerini üretime ve sahneye taşıyacağını ifade etti.

        Toplam 3 milyon lira ödülün verileceği yarışmada, dokuma, örme ve baskı kategorilerinde dereceye girenlerin yanı sıra bir finaliste de Sürdürülebilirlik Özel Ödülü verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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