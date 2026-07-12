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        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Gaziantep elemeleri tamamlandı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Gaziantep elemeleri tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 21:57 Güncelleme:
        Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Gaziantep elemeleri tamamlandı

        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunca düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Gaziantep elemeleri tamamlandı.

        Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezinde gerçekleştirilen ve gün boyu devam eden organizasyonda, 8 ilden 310 sporcu çeşitli kategorilerde mücadele etti.


        Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Abdullah Başaran, bölge elemelerini başarıyla tamamlayan sporcuların Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edeceğini belirterek, "Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Herkesin oku düz gitsin." dedi.

        Elemeler sonucunda büyük erkekler kategorisinde Seyyid Battalgazi Okçuluk Spor Kulübü sporcusu Davut Yıldız, büyük kadınlarda ise Ferdi Spor Kulübü sporcusu Aysun Demirci birinci oldu.

        Genç erkeklerde Kilis Geleneksel Spor Kulübü sporcusu Yusuf Emir Bozoğzlu, genç kızlarda Okspor Spor Kulübü sporcusu Gözde Şimşek, yıldız erkeklerde Payas Eğitim Spor Kulübü sporcusu İsmail Biçici, yıldız kızlarda ise Okspor Spor Kulübü sporcusu Emine Bulem Eyi yarışları lider tamamladı.


        12-13 yaş minik erkeklerde Payas Eğitim Spor Kulübünden İsmail Efe Özgen, 12-13 yaş minik kızlarda aynı takımdan Büşra Filiz Gündüz birinciliği elde etti.

        8-9 yaş minik erkekler kategorisinde Şahinbey Spor Kulübü sporcusu Ömer Cabir, 8-9 yaş minik kızlarda ise Payas Eğitim Spor Kulübünden Aslı Teke birinci oldu.

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