Gaziantep Sanayi Odası’nda (GSO) yeni dönemin ikinci meclis toplantısı olan Kasım Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Oğuzeli Kaymakamı Mikail Ersöz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Keser’in konuk olduğu meclis toplantısı, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu’nun katılımıyla, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu’nun başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Başkanlık Divanı, Meclis, Danışma Kurulu, Yeni Nesil Sanayici Platformu Üyeleri ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi’nin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

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Toplantıda, Oda çalışmaları, yeni proje hazırlıkları, sanayicilerin yaşadığı sorunlar, üretim, ihracat, finansmana erişim, sanayide yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri ele alındı.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, toplantıda yaptığı konuşmasında, sanayicilerin mevcut ekonomik şartlar altında karşı karşıya kaldığı sorunların ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, bu süreçte sanayicilerin taleplerinin doğru analiz edilerek çözüm odaklı çalışmaların kararlılıkla sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Gaziantep’in girişimci ruhu ve üretim kültürüyle ülke ekonomisine önemli katkılar sunduğunu belirten Konukoğlu, şehrin rekabet gücünün korunması gerektiğini ifade ederek, Gaziantep Sanayi Odası’nın güçlü kurumsal yapısı, üyelerinin katkıları ve sanayicilerin göstermiş olduğu olağanüstü azimle üretim, ihracat ve istihdamda sürdürülebilirlik için çalışmayı sürdürdüklerini belirtti.

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GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de konuşmasında, yeni çalışma döneminde Odanın hizmetlerini daha verimli ve etkin hale getirmek amacıyla önemli adımlar attıklarını kaydetti.

GSO Mesleki Eğitim Merkezi (GSOMEM), Gaziantep Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme Merkezi (GASBEM) ile Gaziantep Model Fabrika’yı kapsayan Endüstriyel Gelişim Üssü (EGÜ) yönetimini tek çatı altında topladıklarını kaydeden Ünverdi, bu yapılanmayla sanayicilere yönelik hizmetlerin bütüncül bir anlayışla yürütüleceğini ifade etti. Yeşil dönüşüm, dijitalleşme, yalın üretim ve nitelikli insan kaynağı alanlarında faaliyet gösteren merkezlerin Gaziantep sanayisinin değişim ve dönüşümünde önemli bir rol üstlendiğini vurguladı.

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Sanayide yeşil dönüşümün artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda ekonomik bir zorunluluk haline geldiğini dile getiren Ünverdi, özellikle Avrupa Birliği pazarında rekabet gücünün korunması için işletmelerin karbon emisyonlarını uluslararası standartlara uygun hale getirmelerinin önem taşıdığını belirtti. Bu sürecin doğru değerlendirilmesi halinde Gaziantep sanayicileri için önemli fırsatlar doğacağını ifade eden Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası olarak firmaların dönüşüm süreçlerine rehberlik etmeye ve destek mekanizmalarından yararlanmalarına katkı sunmaya devam ettiklerini söyledi.

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GSO ve GAÜN iş birliğinde kurulacak teknopark, şehrimizin geleceğinde rol oynayacak

Toplantıda ayrıca, Gaziantep Sanayi Odası ile Gaziantep Üniversitesi iş birliğinde, GSOMEM’de hayata geçirilecek olan Gaziantep Teknopark Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ek alanının Cumhurbaşkanı Kararı ile resmiyet kazanmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Ünverdi, Gaziantep sanayisinin geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

GSOMEM’de kurulacak Teknopark’ın akademi ile sanayi arasındaki iş birliğini daha da güçlendirerek teknoloji, inovasyon, ArGe, ÜrGe ve girişimcilik çalışmalarına önemli katkılar sunacağını ifade eden Ünverdi, söz konusu projenin, bilgi ve teknolojinin sanayiye aktarılmasını hızlandırması, katma değerli üretime geçiş ve Gaziantep’in teknoloji odaklı sanayi dönüşümüne önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

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Sanayi ve üretimi destekleyecek adımlar çok önemli

Merkez Bankası’nın, KOBİ ve işletmeler için kullandırılan TL cinsi kredilerde büyüme sınırını yüzde 5'ten yüzde 5,5'e yükselttiğini hatırlatan Ünverdi, ekonomik zorluklar karşısında atılan her olumlu adımın sanayi, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağının altını çizerek, bu sürecin sanayi ve üretimi destekleyecek şekilde devam etmesini arzu ettiklerini kaydetti.

Gaziantep’in ekonomik verileri hakkında da Meclis Üyelerine bilgi veren Ünverdi, "2026 yılı Ekim ayında 1 milyar 24 milyon 400 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. En çok ihracat yapılan ülkelerin başında Irak ve ABD geliyor. İhracatın sektörlere göre dağılımında ise yüzde 35,1 ile tekstil ürünleri ilk sırada yer alırken, yüzde 33,7 ile tarımsal sanayi ve hububat ürünleri ikinci, yüzde 15,0 ile kimya ve plastik ürünleri üçüncü sırada bulunuyor" dedi.

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Prof. Dr. Ahmet Keser, küresel dönüşüm konulu sunum yaptı

Meclis toplantısı kapsamında; Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Keser, ‘Küresel Dönüşüm: Stratejik Riskler ve Fırsatlar’ konulu bir sunum gerçekleştirerek, küresel ölçekte yaşanan değişim ve dönüşüm süreçleri, bu süreçlerin beraberinde getirdiği stratejik riskler ve ortaya çıkan fırsatlara ilişkin bilgi ve değerlendirmelerini paylaştı.

Toplantının sonunda, bir önceki meclis toplantısına katılamamaları nedeniyle plaketleri takdim edilemeyen, önceki dönem Yönetim Kurulu ve Meclis Üyelerine, hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür plaketleri takdim edildi.