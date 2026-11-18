Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, evlilik hayali kuran gençlere sözünü verdiği destek paketini açıkladı. Yılmaz, başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere dar gelirli ailelerin düğün masraflarını hafifletecek ücretsiz düğün salonunun yanı sıra gelinlik, kına ve nişan elbisesi ve gelin arabası desteği sunacaklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, genç çiftlerin yuva kurma heyecanına ortak olmak ve evlilik sürecindeki ekonomik yüklerini hafifletmek amacıyla yeni bir sosyal destek uygulamasını hayata geçirdi. Başta şehit ve gazi aileleri olmak üzere dar gelirli ailelere ücretsiz düğün salonu hizmeti sunulurken, evlilik hazırlığında ihtiyaç duyulan gelinlik, kına ve nişan elbisesi de belediye tarafından karşılanacak.

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"Düğün salonu, gelinlik ve gelin arabası bizden"

İlk etapta Karacaahmet Mahallesi’nde yağımı tamamlanan düğün salonunu hizmete açan Başkan Yılmaz, "Uzun zamandır düğün salonlarıyla ilgili yüksek fiyatların farkındaydık. Geldiğimiz noktada artık buna mecbur kaldık ve düğün salonlarını hizmete sunmayan başladık. Başta şehit ve gazi ailelerimiz olmak üzere dar gelirli ailelerimiz ücretsiz bir şekilde düğün salonlarımızda düğünlerini yapacak. Desteğimiz sadece bununla da sınırlı değil. Gelin adaylarımız gelip 800 model gelinlik, kına ve nişan elbisesini de yine bizden ücretsiz bir şekilde alabilecek. 2,5 yıldır kullandığımız makam arabam da genç çiftlerimizin gelin arabası olacak. Evlenecek tüm kardeşlerimizin yanındayız. Yuva kuracak çiftlerimize bir ömür mutluluk ve huzur diliyorum" dedi.

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"Düğün salonu sayısı artacak"

Şehitkamil’de hiçbir vatandaşın kendini yalnız hissetmemesi ve belediyenin imkânlarının doğrudan hemşerilerin hayatına dokunması anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Yılmaz, ücretsiz düğün hizmetlerinin daha fazla aileye ulaşması için düğün salonlarının sayısını artırmaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü belirtti. Yılmaz, ilçemizin farklı noktalarında bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yapımı devam Aktoprak Düğün Salonu da çok kısa süre içerisinde hizmete başlayacak" diye konuştu.