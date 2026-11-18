Şahinbey Belediyesi, vatandaşa yönelik kaliteli ve uygun fiyatlı et satışına devam ediyor. Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Gaziantep'te en uygun fiyatlı et satışını yaptıklarını belirterek satışların tamamen hijyenik şartlarda olduğunu söyledi.

Şahinbey Belediyesi, vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda belediye tarafından gerçekleştirilen et satışlarıyla vatandaşların kaliteli, güvenilir ve uygun fiyatlı ete ulaşması sağlanıyor. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, hijyenik şartlarda uygun fiyatlı et satışı gerçekleştirdiklerini vurguladı. Tahmazoğlu, vatandaşların hem bütçelerini korumayı hem de sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmalarını sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.

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"Gaziantep'te en uygun fiyatlı et burada satılıyor"

Et satışları ile ilgili bilgi veren Tahmazoğlu, "Şahinbey Belediyesi olarak vatandaşlarımızın uygun fiyatlı ürünlere ulaşması noktasında aracılık yapıyoruz. Bu kapsamda et satış noktamızda et ürünlerinin her çeşidi vatandaşa uygun fiyata satılıyor. Biz burayı 2 yıl önce açmıştık ve şuan da vatandaşların yoğun ilgisi var. Gaziantep'te en uygun fiyatlı et burada satılıyor. Amacımız vatandaşımızın etmeyvesebze gibi ürünlere aracısız ulaşması. Bu şekilde piyasayı da dengelemiş oluyoruz. Diğer et satıcıları bu fiyatlara uymak zorunda kalıyor. Burada her şey vatandaşın gözü önünde güvenilir bir şekilde yapılıyor. Buradaki satışlarımızın ardından da piyasa ile yüzde 10, 20 ve hatta 30'a kadar fiyat farkı oluşuyor. Biz burayı açtıktan sonra da bu fiyatlarda dengelenme başladı ve aradaki fiyat farkı azaldı. Buradaki ürünlerimiz tamamen güvenilir, vatandaşın gönül rahatlığıyla alabileceği ve bizim kontrolümüz altında olan ürünler. O yüzden vatandaşlar hem uygun fiyatlı hem de güvenilir alışveriş yapabilir" ifadelerini kullandı.