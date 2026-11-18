Gazişehir Sportif Futbol Kulübü, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen 19. Junior Cup Turnuvası’nda elde ettiği derecelerle dikkatleri üzerine çekti. 50’ye yakın kulüp ve futbol okulunun katıldığı organizasyonda Gazişehir’in genç futbolcuları, 20132014 yaş kategorisinde şampiyonluk, 20152016 yaş kategorisinde ise ikincilik kupasını kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Gazişehir Sportif Futbol Kulübü, altyapıya verdiği önemin ve sistemli çalışmalarının karşılığını uluslararası düzeyde katılıma sahne olan önemli bir organizasyonda aldı. Antalya’nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen 19. Junior Cup Turnuvası’nda mücadele eden Gazişehirli genç futbolcular, ortaya koydukları başarılı performansla turnuvanın öne çıkan takımları arasında yer aldı.

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Türkiye’nin farklı bölgelerinden yaklaşık 50 kulüp ve futbol okulunun katıldığı, yüzlerce genç sporcunun yeteneklerini sergilediği turnuvada Gazişehir Sportif Futbol Kulübü iki ayrı yaş kategorisinde mücadele etti. Turnuva boyunca sahaya yansıttıkları mücadeleci futbol, takım oyununa bağlılık ve kazanma azmiyle dikkat çeken genç kramponlar, organizasyonu iki kupayla tamamladı.

20132014 yaş kategorisinde şampiyonluk ipini göğüsleyen Gazişehir Sportif Futbol Kulübü, 20152016 yaş kategorisinde ise turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak önemli bir başarı elde etti. Böylece kulüp, farklı yaş gruplarında elde ettiği derecelerle altyapı çalışmalarının başarısını bir kez daha ortaya koydu.

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Gazişehirli gençler performanslarıyla takdir topladı

Türkiye'nin tanınmış kulüplerinin ve futbol akademilerinin de yer aldığı organizasyonda Gazişehirli sporcular, yalnızca elde ettikleri derecelerle değil, sahadaki performanslarıyla da beğeni topladı.

Turnuva boyunca oynadıkları karşılaşmalarda mücadele gücü, oyun disiplini ve takım ruhuyla ön plana çıkan genç futbolcular, futbolseverlerden ve organizasyonu takip eden altyapı antrenörlerinden takdir aldı.

Farklı futbol kültürlerinden gelen takımlarla karşılaşma fırsatı bulan Gazişehirli sporcular, hem sportif anlamda kendilerini geliştirme hem de yeni dostluklar kurma imkânı yakaladı. Kazanılan kupaların yanı sıra genç futbolcuların edindiği tecrübe ve ortaya koyduğu takım ruhu, kulübün turnuvadan elde ettiği en önemli kazanımlar arasında yer aldı.

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"Bizim için çok güzel bir turnuva oldu"

Gazişehir Sportif Futbol Kulübü Antrenörü Mehmet Özbahar, turnuvanın sporcular açısından son derece verimli geçtiğini belirterek elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.