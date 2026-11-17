Şahinbey Belediyesi, çiftçilerden doğrudan temin ettiği zeytinyağının 17,5 litresini 4 bin 250 liradan satışa sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tarımsal üretimi desteklemek ve vatandaşların uygun fiyatlı ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla yürütülen "Tarladan Sofraya" projesi kapsamında zeytinyağı satışı başladı.

Yaklaşık 6 yıl önce çiftçilere dağıtılan 750 bin zeytin fidanından elde edilen ürünler, Şahinbey Belediyesi Et, Sebze ve Meyve Satış Noktalarında vatandaşlarla buluşturuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, yaklaşık 10 yıldır çiftçilere tarımsal destek sağladıklarını belirtti.

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Üreticilerin maliyetlerini azaltmayı ve ürünlerini değerlendirmelerine katkı sunmayı amaçladıklarını ifade eden Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 6 yıl önce çiftçilerimize 750 bin zeytin fidanı ve 150 bin Antep fıstığı fidanı dağıtmıştık. Bugün bu fidanlar ağaç haline geldi ve ciddi miktarda ürün vermeye başladı. Çiftçilerimizden ellerinde bol miktarda zeytinyağı bulunduğu ve bu konuda kendilerine destek olmamızı isteyen talepler geldi. Biz de bu talebi karşılayarak zeytinyağını doğrudan üreticilerimizden almaya başladık. Geçtiğimiz yıl 17,5 litrelik tenekesini 6 bin liradan sattığımız zeytinyağını, bu yıl 4 bin 250 liradan vatandaşlarımızla buluşturuyoruz. Amacımız hem çiftçimizin ürününü değerlendirmek hem de vatandaşlarımızın kaliteli ve doğal zeytinyağına daha uygun fiyatlarla ulaşmasını sağlamak."