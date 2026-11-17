Sanık avukatları savunma için süre talep etti.

Duruşma savcısı esasa ilişkin davada sanık Uğur K'nın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan, diğer sanığın da yardım suçundan cezalandırılmasını talep etti.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Uğur K. ve kardeşi Muhammet Enes K, öldürülen Cengiz Akkurt'un ailesi ve taraf avukatları katıldı.

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