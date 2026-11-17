Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, eş zamanlı kemoradyoterapinin özellikle belirli evredeki akciğer kanseri hastalarında önemli bir tedavi seçeneği olduğunu belirtti.

Akciğer kanseri tedavisinde bazı hastalar için kemoterapi ve radyoterapinin eş zamanlı uygulanması tercih edilebiliyor. İki tedavinin birlikte yürütülmesindeki amaç, kanser hücreleri üzerindeki etkiyi artırarak hastalığın kontrol altına alınmasına katkı sağlamak. Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, eş zamanlı kemoradyoterapinin özellikle belirli evredeki akciğer kanseri hastalarında önemli bir tedavi seçeneği olduğunu belirterek, tedavi planının hastalığın evresine ve hastanın genel sağlık durumuna göre oluşturulduğunu ifade etti.

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Akciğer kanseri, hastalığın türüne, evresine ve yayılım durumuna göre farklı yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Cerrahi, kemoterapi, radyoterapi, hedefe yönelik tedaviler ve immünoterapi bu yöntemler arasında yer alıyor. Bazı hastalarda ise kemoterapi ile radyoterapinin aynı dönemde uygulanması, yani eş zamanlı kemoradyoterapi, tedavi planının önemli bir parçasını oluşturuyor. Kemoterapi, kanser hücrelerini hedef alan ilaçlarla uygulanırken radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar aracılığıyla tümör bölgesindeki kanser hücrelerinin kontrol altına alınmasını amaçlıyor. Bu iki yöntemin eş zamanlı uygulanmasıyla kemoterapinin radyasyonun tümör üzerindeki etkisini artırmasına yardımcı olunabiliyor. Böylece uygun hastalarda daha güçlü bir tümör kontrolü hedefleniyor.

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Kemoterapi ve radyoterapi neden birlikte uygulanıyor

Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, "Eş zamanlı kemoradyoterapinin temel amaçlarından biri, radyoterapinin tümör üzerindeki etkisini artırmak ve kanser hücrelerinin tedaviye verdiği yanıtı güçlendirmek. Kemoterapi ilaçları, radyasyonun kanser hücreleri üzerindeki etkisini artırabilen özelliklere sahip olabiliyor. Bu nedenle iki tedavinin birlikte uygulanması, uygun hastalarda yalnızca tek bir yöntemin kullanılmasına kıyasla daha etkili bir hastalık kontrolü sağlayabiliyor. Özellikle ameliyatla çıkarılması mümkün olmayan, ancak göğüs bölgesiyle sınırlı belirli evrelerdeki küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde eş zamanlı kemoradyoterapi önemli tedavi seçeneklerinden biri olarak değerlendiriliyor" dedi.

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Her akciğer kanseri hastasına uygulanmıyor

Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, "Kemoterapi ve radyoterapinin aynı dönemde uygulanması her hasta için uygun olmayabiliyor. Hastalığın evresi, tümörün bulunduğu bölge, hastanın yaşı, genel sağlık durumu, akciğer ve kalp fonksiyonları ile tedaviyi kaldırabilme kapasitesi birlikte değerlendiriliyor. Bazı hastalarda tedavilerin eş zamanlı yerine farklı sıralamayla uygulanması veya başka tedavi seçeneklerinin değerlendirilmesi gerekebiliyor. Bu nedenle tedavi kararı, ilgili uzmanlık dallarının birlikte yaptığı değerlendirme sonucunda kişiye özel olarak belirleniyor" şeklinde konuştu.

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Tedavi sürecinde yan etkiler takip ediliyor

Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, "Eş zamanlı kemoradyoterapi, kanserle mücadelede etkili bir seçenek olmakla birlikte bazı yan etkilere neden olabiliyor. Tedavi sırasında yorgunluk, iştahsızlık, bulantı, yutma güçlüğü, yemek borusunda tahriş ve kan değerlerinde düşme görülebiliyor. Bazı hastalarda akciğer dokusuna bağlı yan etkiler de gelişebiliyor. Bu nedenle tedavi sürecinde hastaların düzenli olarak takip edilmesi, ortaya çıkan şikâyetlerin erken değerlendirilmesi ve gerekli destek tedavilerinin uygulanması önem taşıyor" diye konuştu.

Tedavi kararı kişiye özel veriliyor

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Medical Point Gaziantep Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Uzm. Dr. Ali İhsan Şeran, akciğer kanseri tedavisinde tek bir yöntemin bütün hastalar için yeterli veya uygun olmadığını belirterek, kemoterapi ve radyoterapinin birlikte uygulanmasının bazı hastalarda tedavi başarısını artırmayı hedeflediğini vurguladı. Şeran, hastalığın evresi ve hastanın genel sağlık durumuna göre oluşturulan kişiye özel tedavi planlarının önemine dikkat çekerek, erken tanı ve multidisipliner değerlendirmenin akciğer kanseriyle mücadelede önemli rol oynadığını ifade etti.