İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 285 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 12 kilo 984 gram esrar, 420 gram sentetik kannabinoid, 190 gram metamfetamin, 47 adet uyuşturucu hap, 30 gram kokain ve 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerden 52'si tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.