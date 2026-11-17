Gaziantep FK, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde salonda gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla tamamlandı.
Antrenmana milli takımlarında bulunan Karamba Gassama, Juninho Bacuna ve Myenty Abena katılmadı.
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