Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çocukların ara tatil dönemini verimli ve eğlenceli geçirmesi için etkinlik dolu "Ara Tatil Atölyeleri" programı hazırladı.

16 20 Kasım tarihleri arasında kültür, sanat, bilim ve eğlence dolu etkinliklerle bir hafta boyunca çocuklar yeteneklerini keşfedebilecek ve kendilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Bilim Daire Başkanlığı’na bağlı Çocuk Sanat Merkezi, Gaziantep Çocuk Kütüphanesi, Güvenevler Çocuk Kütüphanesi, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi, Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi, Dr. Mecit Barlas Çocuk Kütüphanesi, Bebek Kütüphanesi, Panorama 25 Aralık Müzesi, Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi ile Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde yaş gruplarına göre belirlenen atölyeler katılmak isteyen aileler, çocukları için www.gaziantepkultursanat.com adresinden kayıt yaptırabilecek.

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Atölyelerde etkinlikler sürecek

Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Çocuk Sanat Merkezi’nde 713 yaş arası çocuklar, hafta boyunca cam atölyesi, resim atölyesi, el sanatları tasarım atölyesi, mozaik atölyesi, seramik atölyesi ve ritim atölyesine, Gaziantep Çocuk Kütüphanesi’nde ise 610 yaş arası çocuklar sanat ve ritim atölyelerindeki birbirinden farklı etkinliklere katılabilecek.

Güvenevler Çocuk Kütüphanesi’nde 412 yaş arası çocuklar bir hafta boyunca duyu, el sanatları, ritim atölyeleri yer alırken, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Çocuk Kütüphanesi’nde 4 12 yaş arası çocuklara özel lego spike atölyesi, takı tasarım atölyesi, ebeveyn katılımlı sanat atölyesi gibi çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirilebilecek.

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Hasan Celal Güzel Çocuk Kütüphanesi’nde ise 512 yaş arası çocuklar için ip sanatları, kapı süsü tasarlama, kraponla renkli sanat atölyesi gibi etkinlikler, Dr. Mecit Barlas Çocuk Kütüphanesi’nde ise sanat atölyesi, satranç atölyesi, resim atölyesi gibi atölyeler yaş gruplarına göre belirlenen saatlerde düzenlenecek.

Bebek Kütüphanesi’nde etkinlik dolu bir hafta sürecek

Bebek Kütüphanesi’nde 360 ay arası bebekler için bir hafta boyunca belirlenen saat ve aylık grubuna göre çeşitli etkinlikler yer alacak. Duyu bütünleme, sanat atölyesi, bireyle psikolojik danışma, ince motor gelişim atölyesi, anne bebek yogası ve masajı gibi etkinliklerle keyifli ve eğlenceli vakitler geçirilecek.

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Müzeler ve bilim merkezi de ara tatilde çocukların hizmetinde

Panorama 25 Aralık Müzesi’nde 59 yaş arası çocuklar için hafta boyunca 15.00 17.00 saatleri arasında etkinlikler sürerken Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi’nde 1718 Kasım günlerinde 512 yaş arası çocuklara saat 14.00’da sabun atölyesi gezisi düzenlenecek.

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi’nde ise 1721 Kasım tarihlerinde belirlenen saatlerde 6 14 yaş arası çocuklara özel etkinlikler yer alacak.