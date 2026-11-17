FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı’nın açılış töreni kent protokolü, sektör temsilcileri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İFAS İstanbul Fuarcılık (EXHIFUTURE) iş birliğinde, Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve Penye Konfeksiyon ve İmalat Hazır Giyim Derneği’nin (PENKON) destekleriyle düzenlenen FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) kapılarını açtı.

20 farklı ülkeden 200 yabancı alım heyetinin ağırlanmasının hedeflendiği organizasyon, yerli üreticilere yeni pazarlara açılma, uluslararası iş birlikleri geliştirme ve ihracat ağlarını genişletme fırsatı sunuyor.

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Sektörde faaliyet gösteren firmaları, profesyonel satın almacıları ve yatırımcıları bir araya getiren fuar, 1720 Kasım 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarın açılışında konuşan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, küresel belirsizliklerin ve ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde Gaziantep olarak sektörleri bir araya getiren fuar organizasyonlarına ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini belirtti. Gaziantep'in tekstil ve hazır giyim sektöründe önemli bir üretim ve ihracat merkezi olduğunu ifade etti.

Artan girdi maliyetleri ve finansmana erişimde yaşanan güçlüklere dikkati çeken Ünverdi, sektörün desteklenmesi, firmaların yeni pazarlara ulaşması ve rekabet gücünü korumasının önemine vurgu yaptı.

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Fuarların sektörlerin gelişimi ve yeni ticari bağlantıların kurulması açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Ünverdi, "FASHIONTEKS Fuarı ile sektörümüze yön verecek yenilikleri, teknolojileri ve yeni koleksiyonları sektör profesyonelleriyle buluşturuyoruz. Firmalarımızın ArGe, tasarım, markalaşma ve yeni teknoloji alanlarında kendilerini geliştirerek katma değerli üretime yönelmelerini hedefliyoruz. Gaziantep'in yalnızca üretim gücüyle değil, modayı belirleyen ve güçlü hazır giyim markalarıyla anılan bir şehir olmasını arzu ediyoruz. Fuarımızın yeni iş birliklerine, ihracat bağlantılarına ve sektörel gelişime önemli katkılar sağlayacağına inanıyor, fuarımızın hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep Vali Yardımcısı Oktay Kaya da, Gaziantep'in güçlü sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve ihracat potansiyeliyle Türkiye ekonomisinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, tekstil ve hazır giyim sektörünün şehrin ekonomik gelişiminde ve istihdamında önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bu tür fuar organizasyonlarının üreticilerin yeni pazarlara açılmasına, uluslararası iş birliklerinin geliştirilmesine ve Gaziantep'in sektördeki gücünün daha geniş kitlelere tanıtılmasına katkı sağladığını kaydeden Kaya, FASHIONTEKS Fuarı'nın sektör ve şehir adına hayırlı olmasını diledi.

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İFAS İstanbul Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı M. Atilla Bulut ise FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı'nın sektörün önemli temsilcilerini bir araya getirmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Gaziantep'in tekstil ve hazır giyim alanındaki güçlü üretim altyapısının uluslararası pazarlarda önemli fırsatlar sunduğunu ifade etti. Fuarın firmaların yeni iş bağlantıları kurmasına, ürün ve koleksiyonlarını tanıtmasına ve uluslararası ticaret hacimlerini geliştirmelerine katkı sağlayacağını kaydeden Bulut, organizasyonun önümüzdeki yıllarda daha da büyüyerek sektöre değer katmasını hedeflediklerini dile getirdi.

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PENKON Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kurt, Gaziantep'in penye, konfeksiyon ve hazır giyim sektöründe önemli bir üretim merkezi olduğunu vurgulayarak, sektörün gelişimi ve uluslararası rekabet gücünün artırılması açısından FASHIONTEKS Fuarı'nın önemli bir platform olduğunu belirtti. Üreticilerin yeni pazarlara ulaşması, sektördeki yeniliklerin takip edilmesi ve firmalar arasında iş birliklerinin geliştirilmesi bakımından fuarın önemli fırsatlar sunduğunu kaydeden Kurt, organizasyonun sektörün geleceğine ve Gaziantep'in hazır giyim alanındaki marka değerine katkı sağlayacağını ifade etti.

Açılış konuşmaların ardından kent protokolünün katılımıyla kurdele kesimi gerçekleştirilerek, stantlar ziyaret edildi.

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Fuar hakkında

FASHIONTEKS Gaziantep Moda ve Tekstil Fuarı, çocuk giyim başta olmak üzere moda, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları uluslararası alıcılarla bir araya getiriyor.

Organizasyon, sektör temsilcilerine yeni ticari bağlantılar kurma, mevcut iş birliklerini geliştirme ve farklı pazarlara açılma fırsatı sunuyor.

Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu başta olmak üzere Hollanda, Polonya, Özbekistan, Kırgızistan, Fas, Cezayir, Rusya ve Ukrayna'nın da aralarında bulunduğu ülkelerden katılımcılar fuarda yer alıyor.

Fuar, 1720 Kasım 2026 tarihleri arasında saat 10:00’dan 18:00’e kadar ziyaret edilebilecek.