Şehitkamil Belediyesi tarafından Sanayi Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 6 bin 500 metrekarelik park vatandaşların hizmetine sunuldu. Parkın açılmasıyla çocuklar oyun alanlarında doyasıya eğlenirken, aileler de yeni yaşam alanının keyfini çıkardı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın daha yeşil Şehitkamil hedefi doğrultusunda ilçenin dört bir yanında vatandaşların yaşam kalitesini artıracak, çocukların güvenle vakit geçirebileceği ve ailelerin huzurla dinlenebileceği sosyal yaşam alanları oluşturmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Sanayi Mahallesi'nde hayata geçirilen 6 bin 500 metrekarelik yeni park, tamamlanan çalışmaların ardından vatandaşların kullanımına açıldı.

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Mahalleye yeni görünüm kazandırdı

Her yaştan vatandaşın ihtiyaçları düşünülerek tasarlanan park, sahip olduğu farklı kullanım alanlarıyla mahalle sakinlerine önemli bir sosyal yaşam imkânı sunuyor. Park içerisinde yer alan sentetik futbol sahası, spor yapmak isteyen vatandaşlar için fitness alanı, çocukların neşeyle vakit geçirebileceği oyun grupları ve yürüyüş alanlarıyla kapsamlı bir yaşam alanı oluşturuldu. Özenle gerçekleştirilen peyzaj çalışmalarıyla da park, mahalleye estetik ve ferah bir görünüm kazandırdı.

Çocukların neşesi parkı doldurdu

Parkın vatandaşların hizmetine sunulmasıyla birlikte özellikle çocukların yaşadığı mutluluk görülmeye değerdi. Yeni oyun alanlarına kavuşan çocuklar, arkadaşlarıyla birlikte oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi. Aileler ise çocuklarının güvenle vakit geçirebileceği yeni bir alanın mahalleye kazandırılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Mahalle sakinleri, parkın hem çocuklar hem de yetişkinler için önemli bir ihtiyacı karşılayacağını belirterek yapılan çalışmadan dolayı Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a teşekkür etti. Vatandaşlar, spor yapabilecekleri, yürüyüşe çıkabilecekleri ve aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebilecekleri böyle bir alanın mahallelerine kazandırılmasından duydukları mutluluğu ifade etti.