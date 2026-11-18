Türkiye'nin önemli zeytin üretim merkezlerinden Gaziantep'te yeni sezon zeytin hasadı başladı. Yöresel lezzetler arasında önemli bir yere sahip olan sofralık yeşil zeytin, tezgahlarda satışa sunulurken kilogram fiyatı 50 TL ila 75 TL arasında değişiyor.

Gaziantep'te zeytin sezonunun başlamasıyla birlikte üreticiler ve esnafın hareketliliği arttı. Kalitesine, iriliğine ve türüne göre farklı fiyatlardan satışa sunulan yeni mahsul sofralık yeşil zeytin, vatandaşlardan ilgi görüyor. Kalitesine göre değişen fiyatlarla tüketiciye sunulan yeşil zeytinlerin kilogram fiyatı, 50 ila 75 lira arasında değişiklik gösteriyor. Gaziantep Çarşısı'nda uzun yıllar zeytin satan esnaf Ümit Kurt, sofraları süsleyen yeşil zeytinin bakımı konusunda uyararak 3 günde bir suyunun değiştirilmesinin, 1 bardak tuz eklenmesinin zeytini iyi koruyacağını ve daha lezzetli hale getireceğini ifade etti.

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"Zeytin ağaçları sümbül gibi bereket dolu"

Zeytinin bol olmasına rağmen satışlarda beklenen hareketliliğin yaşanmadığını belirten Zeytin satıcısı Ümit Kurt, "Maşallah, ağaçlar sümbül gibi. Zeytin bol olmasına rağmen satışlarda bir düşüklük var. Yani piyasada öyle bir canlılık yok. Vatandaşların zeytinle ilgili bir şikayeti de zeytinin erimesi. Ancak zeytin doğru şekilde muhafaza edildiğinde erimez. Korumasını, basmasını bildikten ve zeytini düzenli takip ettikten sonra hiçbir zeytinde çürüme veya gevşeme olmaz" dedi.

"Zeytinin 3 günde bir suyunu değiştirmek gerekiyor"

Vatandaşların zeytinin erimesinden ve yumuşamasından şikayet ettiğini ifade eden Kurt, zeytinin iyi muhafaza edilmesi ve suyunun belirli süre içerisinde değiştirilmesinin gerektiğini söyleyerek, "Bazı zeytinler sulamayla tatlanır, bazı zeytinlerde ise mutlaka tuz kullanılması gerekir. Örneğin zeytini kırıp bidona koyduktan sonra unutmayacaksınız. 34 gün sonra ilk acı suyunu dökmeniz gerekir. Böylece zeytinin asidi kendi yapısına zarar vermez. Vatandaş zeytini alıp bidona koyuyor ve bir kenara bırakıyor. 1015 gün sonra baktığında zeytinin eridiğini görüyor. Elbette zeytine bakmazsanız erir. Üç günde bir suyunu değiştirmek gerekiyor. Zeytini kırıp bidona koyduktan sonra üç dört gün bekleteceksiniz. Ardından ilk acı suyunu döküp bir su bardağı tuz eklerseniz zeytin cıvımaz, yumuşamaz. Zeytinde asit kalmaması, suyunun temiz olması ve parlaklığını koruması önemlidir. Zeytini doğru muhafaza ederseniz hiçbir şekilde bozulmaz. Vatandaşlarımızın zeytinin cıvımasından şikayet etmesinin nedeni de yeterince ilgilenmemeleridir. Zeytini korursanız cıvımaz" ifadelerini kullandı.

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"Zeytin fiyatları 50 ila 75 TL arasında değişiyor"

Fiyatların geçen yıla oranla daha düşük olduğunu söyleyen Kurt, "Fiyatlar 50 ila 75 TL arasında değişiyor. Bu sene zeytin biraz bol olduğundan dolayı fiyatlar da daha uygun. Beş kilogramlık basmalık zeytinlerde ise geçen sene bin liraya sattığımız ürünü bu yıl 750 ila 900 TL arasında satıyoruz. Zeytin fiyatları yüksek olduğunda satışlarımız çok daha fazlaydı. Fiyatlar düşük olmasına rağmen bu yıl satışlarda düşük" dedi.

"Zeytin Gaziantep'te önemli bir kültür"

Gaziantep'te zeytinin önemli bir kültür olduğunu aktaran Kurt, "Gaziantep'te zeytin aslında temel kültürümüzün bir parçası ancak vatandaşlar artık zeytin yemeyi bırakmış. Şu anda elimizde 45 çeşit zeytin bulunuyor. Hatay usulü, Nizip cinsi, Nizip Gemlik ve Mersin Mut zeytini gibi farklı çeşitlerimiz var. Normalde daha fazla çeşit getiriyoruz. Gaziantepliler en çok küçük taneli zeytini seviyor. Çünkü bu zeytinlerin yağ oranı daha fazla olduğu için lezzeti ve kalitesi de yüksek oluyor. Küçük taneli zeytinin işlenmemiş hali 150 TL, kırılmış hali ise kalitesine ve boyutuna göre 300350 TL arasında değişiyor" diye konuştu.