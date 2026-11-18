Kaza, sabah saatlerinde Nurdağı-Bahçe kara yolunun 6’ncı kilometresinde meydana geldi. Uğurcan Y.'nin kontrolünü kaybettiği 34 HYP 745 plakalı akaryakıt yüklü tanker, devrildi. Kazada Uğurcan Y. yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tankerde sızıntısı olduğu tespit edilmesi üzerine önlem alındı. Yaralı sürücü, ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.