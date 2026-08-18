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        GÜNCELLEME - Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı

        Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2026 - 19:25 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı

        Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi.

        Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, milletvekili Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.

        Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını belirten Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.

        Merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’nde saldırıya uğrayan milletvekili Meriç'in Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.

        Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu ve arandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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