GÜNCELLEME - Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç bıçaklı saldırıda yaralandı
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi.
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandığı bildirildi.
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AA muhabirine, milletvekili Meriç'in kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradığını söyledi.
Saldırının ardından Meriç'in hastaneye kaldırıldığını belirten Çeber, "Konuyu titizlikle takip ediyoruz. Ümit ederim ki milletvekilimizi kısa zamanda aramızda görürüz." dedi.
Merkez Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi’nde saldırıya uğrayan milletvekili Meriç'in Gaziantep Şehir Hastanesi'nde ameliyata alındığı öğrenildi.
Saldırganın önceki dönem CHP Oğuzeli İlçe Başkanı S.A.K. olduğu ve arandığı bildirildi.
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