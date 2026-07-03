İslahiye Adliyesi'nde muharrem ayı dolayısıyla aşure ikramı yapıldı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, muharrem ayı dolayısıyla adliye personeline aşure ikramında bulunuldu.



İslahiye Adliyesi'nde Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin öncülüğünde düzenlenen etkinliğe hakimler, cumhuriyet savcıları ve adliye personeli katıldı.



Başsavcı Şahin, etkinlikte yaptığı konuşmada, geçen yıl başlatılan aşure ikramını geleneksel hale getirdiklerini belirtti.



Muharrem ayının manevi atmosferini birlikte paylaşmak istediklerini ifade eden Şahin, "Geçen yıl ilkini gerçekleştirmiştik. Bunu geleneksel hale getirerek bu yıl da ikincisini düzenledik. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılım sağlayan tüm mesai arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür ediyorum." dedi.



Etkinlikte adliye çalışanlarına aşure ikram edildi.

