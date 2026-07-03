İslahiye'de anız yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anız yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.



İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, son günlerde ilçede artış gösteren anız yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe merkezi ile Beyler Mahallesi kırsalında anız yaktıkları belirlenen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.





Başsavcılıktan yapılan açıklamada, anız yakmanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği vurgulanarak, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları ve anız yakmamaları çağrısında bulunuldu.







