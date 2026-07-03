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        İslahiye'de anız yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anız yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 10:46 Güncelleme:
        İslahiye'de anız yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde anız yaktıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca, son günlerde ilçede artış gösteren anız yangınlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ilçe merkezi ile Beyler Mahallesi kırsalında anız yaktıkları belirlenen 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        Şüpheliler, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.


        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, anız yakmanın can ve mal güvenliğini tehdit ettiği vurgulanarak, vatandaşlara bu konuda duyarlı olmaları ve anız yakmamaları çağrısında bulunuldu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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