Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri İslahiye'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere medya okuryazarlığı eğitimi

        İslahiye'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere medya okuryazarlığı eğitimi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında medya okuryazarlığı eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 15:36 Güncelleme:
        İslahiye'de denetimli serbestlik kapsamındaki kişilere medya okuryazarlığı eğitimi

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına yönelik Aile Eğitim Programı (AEP) kapsamında medya okuryazarlığı eğitimi verildi.

        İslahiye Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Eğitim ve Danışmanlık Biriminde görevli psikolog Şerife Aydın tarafından, İslahiye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde katılımcılara medya araçları ve dijital mecraların bilinçli, güvenli ve eleştirel kullanımı hakkında bilgi aktarıldı.

        Eğitim programında ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunduğu sosyal hizmet modelleri tanıtılarak bu hizmetlerden yararlanma koşulları ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgilendirme yapıldı.

        REKLAM

        Yetkililer, bireylerin bilinçlendirilmesi, aile yapısının güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla önleyici ve bilgilendirici eğitim çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Ake'den Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında 'Bedir' Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        Sevda vahşet kurbanı! Arkadaşlık teklifini reddetti, öldürüldü!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        1 yaşındaki bebeğin akciğerinden çıktı!
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        Putin ve Witkoff arasında kritik görüşme
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Sapığa 30 yıl hapis
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        Aynadaki ben neden benden farklı?
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        "Bazı hikâyeler fikrini değiştirir"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Ünlü oyuncunun üç çocuklu hayatı
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Elektronik sigarada kalp krizi tehlikesi!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
        Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı
        Gaziantep'te farklı ülkelerden akademisyenler İslam'ın evrensel değerlerini...
        Gaziantep'te farklı ülkelerden akademisyenler İslam'ın evrensel değerlerini...
        Gaziantep Forum III başladı
        Gaziantep Forum III başladı
        Tahmazoğlu nakdi destek ödemelerine başlıyor
        Tahmazoğlu nakdi destek ödemelerine başlıyor
        Kuzenini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kuzenini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Ailesinin muhtarlık geleneğini sürdürüyor
        Ailesinin muhtarlık geleneğini sürdürüyor