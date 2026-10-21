Tahmazoğlu nakdi destek ödemelerine başlıyor

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine desteğini artırarak sürdürüyor. Öğrencilere başarı derecesine göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek başarı derecesine göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek sağlanacak.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, öğrencilerin başarı durumlarına göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında nakdi destek verilecek. Toplam 1 milyar TL tutarındaki desteğin ödemelerine 26 Ekim 2026 Pazartesi günü başlanacak. Şahinbey Belediyesi, üniversiteyi yeni kazanan ve eğitimine devam eden Şahinbeyli gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında gençlere yönelik projeleriyle öne çıkan belediye, üniversite öğrencilerine sağladığı nakdi destekle ailelerin eğitim giderlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

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30 bine yakın başvuru alındı

Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu eğitim desteği kapsamında yaklaşık 30 bin öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruların tamamlandığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, incelemesi tamamlanan öğrencilerin hesaplarına 26 Ekim itibarıyla ödeme yapılmaya başlanacağını müjdesini verirken, ödemelerin 9 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

"Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim hayatlarının her aşamasında öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Çok kıymetli üniversiteli gençlerimiz, bugüne kadar eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda başarılı olmanız için sizlere hep destek olduk. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerimize başarı durumlarına göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek vereceğimizi açıklamıştık. Yaklaşık 30 bin başvuru aldık. Başvurular tamamlandı. Toplamda 1 milyar TL’yi öğrencilerimize ödeyeceğiz. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla incelemesi tamamlanan öğrencilerimizin hesaplarına paralarını yatırmaya başlıyoruz. En geç 9 Kasım 2026 tarihine kadar ödemelerimizi tamamlamış olacağız. Öğrencilerimiz paralarını güle güle harcasınlar. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim gördükleri illerde öğrencilerimizi ziyaret etmeye devam edeceğim. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.