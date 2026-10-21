Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Tahmazoğlu nakdi destek ödemelerine başlıyor

        Tahmazoğlu nakdi destek ödemelerine başlıyor

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine desteğini artırarak sürdürüyor. Öğrencilere başarı derecesine göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek başarı derecesine göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek sağlanacak.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 14:06 Güncelleme:
        Tahmazoğlu nakdi destek ödemelerine başlıyor

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine desteğini artırarak sürdürüyor. Öğrencilere başarı derecesine göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek başarı derecesine göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek sağlanacak.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteğini bu yıl da sürdürüyor. Gençlerin eğitim hayatlarına katkı sunmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, öğrencilerin başarı durumlarına göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında nakdi destek verilecek. Toplam 1 milyar TL tutarındaki desteğin ödemelerine 26 Ekim 2026 Pazartesi günü başlanacak. Şahinbey Belediyesi, üniversiteyi yeni kazanan ve eğitimine devam eden Şahinbeyli gençlerin yanında olmaya devam ediyor. Eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında gençlere yönelik projeleriyle öne çıkan belediye, üniversite öğrencilerine sağladığı nakdi destekle ailelerin eğitim giderlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

        REKLAM

        30 bine yakın başvuru alındı

        Şahinbey Belediyesi’nin yapmış olduğu eğitim desteği kapsamında yaklaşık 30 bin öğrenci başvuruda bulundu. Başvuruların tamamlandığını belirten Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, incelemesi tamamlanan öğrencilerin hesaplarına 26 Ekim itibarıyla ödeme yapılmaya başlanacağını müjdesini verirken, ödemelerin 9 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

        "Gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eğitim hayatlarının her aşamasında öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini belirterek, "Çok kıymetli üniversiteli gençlerimiz, bugüne kadar eğitimde, kültürde, sanatta ve sporda başarılı olmanız için sizlere hep destek olduk. Bundan sonra da destek olmaya devam edeceğiz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerimize başarı durumlarına göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek vereceğimizi açıklamıştık. Yaklaşık 30 bin başvuru aldık. Başvurular tamamlandı. Toplamda 1 milyar TL’yi öğrencilerimize ödeyeceğiz. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla incelemesi tamamlanan öğrencilerimizin hesaplarına paralarını yatırmaya başlıyoruz. En geç 9 Kasım 2026 tarihine kadar ödemelerimizi tamamlamış olacağız. Öğrencilerimiz paralarını güle güle harcasınlar. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim gördükleri illerde öğrencilerimizi ziyaret etmeye devam edeceğim. Eğitim hayatınızda başarılar diliyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Türkiye ve 3 ülke arasında ‘Bedir’ Mutabakat Zaptı imzalandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        "Trablusgarp'tan bu yana tarihi yürüyüş"
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Fransız zincir marketin hisseleri protestolarla çakıldı
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        'Cicim ayı' katliamı! 20 günlük eşine acımadı
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        131 fon ile BES'in ilgisi yok
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        CHP'nin 38. Kurultay davasında mütalaa açıklandı
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        Alkollü mekana gitmedi kuzeni öldürdü
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Dünyanın en iyi mercimek yemekleri
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…

        Benzer Haberler

        Kuzenini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Kuzenini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi
        Ailesinin muhtarlık geleneğini sürdürüyor
        Ailesinin muhtarlık geleneğini sürdürüyor
        Gaziantep FK'den öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet
        Gaziantep FK'den öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet
        GSO'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
        GSO'da yeni dönemin ilk meclis toplantısı yapıldı
        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahim Keskin Hatem'de
        Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Abdurrahim Keskin Hatem'de
        Prof. Dr. Celkan: "Bacakta ani şişlik ve ağrıya dikkat. pıhtı hayati risk o...
        Prof. Dr. Celkan: "Bacakta ani şişlik ve ağrıya dikkat. pıhtı hayati risk o...