Şahinbey Belediyesinden üniversite öğrencilerine 1 milyar liralık eğitim desteği

Şahinbey Belediyesi, üniversite öğrencilerine başarı durumlarına göre 33 bin lira ile 66 bin lira arasında nakdi eğitim desteği sağlayacak.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, üniversiteyi yeni kazanan ve eğitimine devam eden Şahinbeyli gençlere yönelik eğitim desteği programı bu yıl da devam ediyor.

Gençlerin eğitim giderlerine katkı sunmak amacıyla hazırlanan proje kapsamında, yaklaşık 30 bin öğrencinin başvurusu alındı.

Başvuruların tamamlanmasının ardından incelemesi biten öğrencilerin hesaplarına ödemeler, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla yatırılmaya başlanacak. Toplam 1 milyar liralık desteğin ödemelerinin 9 Kasım 2026'ya kadar tamamlanması planlanıyor.

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, gençlerin eğitim, kültür, sanat ve spor alanlarında başarılı olmaları için destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Eğitim hayatlarının her aşamasında öğrencilere destek vermeyi sürdüreceklerini aktaran Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerimize başarı durumlarına göre 33 bin TL ile 66 bin TL arasında destek vereceğimizi açıklamıştık. Yaklaşık 30 bin başvuru aldık. Başvurular tamamlandı. Toplamda 1 milyar TL'yi öğrencilerimize ödeyeceğiz. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü itibarıyla incelemesi tamamlanan öğrencilerimizin hesaplarına paralarını yatırmaya başlıyoruz. En geç 9 Kasım 2026 tarihine kadar ödemelerimizi tamamlamış olacağız. Öğrencilerimiz paralarını güle güle harcasınlar. Ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da eğitim gördükleri illerde öğrencilerimizi ziyaret etmeye devam edeceğim."