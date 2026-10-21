Gaziantep'te trafik kazası: 2 yaralı

Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin kavşakta çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen otomobil ile kamyonet kavşakta çarpıştı. Kaza sonrası savrulan kamyonet refüje çıkarken otomobilde bulunan 2 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.