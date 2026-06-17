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        İslahiye'de jandarma personeline enkazda arama ve kurtarma eğitimi verildi

        Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Hedefi" kapsamında, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik "Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 11:17 Güncelleme:
        İslahiye'de jandarma personeline enkazda arama ve kurtarma eğitimi verildi

        Gaziantep İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, "100 Bin Arama Kurtarma Personeli Hedefi" kapsamında, İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı personeline yönelik "Enkazda Arama ve Kurtarma Eğitimi" düzenlendi.

        Eğitimlerde, jandarma personeline enkaz alanlarında güvenli çalışma yöntemleri, arama teknikleri ve kurtarma uygulamaları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

        AFAD ekipleri tarafından gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinde, afet ve acil durumlarda görev alacak personelin bilgi ve becerilerinin artırılması hedeflenirken, olası afetlere karşı daha hızlı ve etkin müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlandı.

        Yetkililer, afetlere hazırlıklı, bilinçli ve donanımlı ekiplerin oluşturulması amacıyla eğitim çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirtti.

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