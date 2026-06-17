İstanbul'da ele geçirilen 39 sürüngen Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'na getirildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce İstanbul'da bir evde ele geçirilen, aralarında piton ve savan varanının da bulunduğu 39 sürüngen, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'ndaki yeni yaşam alanlarına yerleştirildi.



Yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen sürüngenler, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekiplerince özel araçla kente getirildi.



Gaziantep Doğal Yaşam Parkı bünyesindeki Hayvan Hastanesi'nde sağlık kontrollerinden geçirilen piton, mısır yılanı, kara yılan ve savan varanı gibi türler, gerekli işlemlerin ardından koruma altına alındı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, sürüngenlerin öncelikle karantinaya alındığını belirtti.



Hayvanların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini bildiren Özsöyler, "Sürüngenlerin gerekli tedavi ve bakımlarını yapıyoruz. Bazılarını yoğun bakım ünitesine aldık. Isı kaybı nedeniyle güçsüz düşen hayvanların vücut sıcaklıklarını yeniden dengelemeye çalıştık. Göz enfeksiyonu bulunanların da tedavilerine başladık. Şu anda tamamı kliniğimizde ve uzman ekiplerimizin gözetiminde bulunuyor." dedi.



Tedavi ve bakım süreçlerinin ardından sürüngenlerin yaşam alanlarına alınacağını kaydeden Özsöyler, Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret edenlerin yeni misafirleri de görebileceğini söyledi.

