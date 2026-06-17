Gaziantep'te 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Gaziantep'te hakkında 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Oğuzeli ilçesinde "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "hırsızlık" başta olmak üzere 14 ayrı suç dosyasından aranan M.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.



Yaklaşık 15 aydır aranan ve hakkında 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı adres, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince tespit edildi.



Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

