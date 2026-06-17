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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 09:59 Güncelleme:
        Gaziantep'te 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hakkında 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar kapsamında, Oğuzeli ilçesinde "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "hırsızlık" başta olmak üzere 14 ayrı suç dosyasından aranan M.Y'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Yaklaşık 15 aydır aranan ve hakkında 30 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığı adres, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince tespit edildi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla yakalanan M.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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