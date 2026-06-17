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        GSO'da haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

        Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 10:19 Güncelleme:
        GSO'da haziran ayı meclis toplantısı yapıldı

        Gaziantep Sanayi Odası'nda (GSO) haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu başkanlığındaki toplantıda Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalar ile iş dünyasının talep ve beklentileri değerlendirildi.

        Toplantıya katılan ve açıklamada görüşlerine yer verilen Kilis Valisi Ömer Kalaylı, bölgede yaklaşık 50 milyon dolarlık altyapı ve üstyapı yatırımı gerçekleştirildiğini, elektrik ve doğalgaz altyapısının tamamlandığını, üstyapı çalışmalarının ise sürdüğünü belirtti.


        Kalaylı, bölgenin yatırımcılara önemli lojistik avantajlar sunduğunu ve Amanos Tüneli Projesi'nin tamamlanmasıyla rekabet gücünün daha da artacağını ifade etti.

        GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Polateli Şahinbey OSB'nin üretim, istihdam ve yatırım açısından bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını kaydetti.

        GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ise bölgenin ülke sanayisi ve ihracatı açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, İran ile ABD arasında varılan mutabakatın bölgesel ticaret ve piyasalara olumlu yansımalarının beklendiğini söyledi.


        Toplantının son bölümünde Polateli Şahinbey Organize Sanayi Bölgesi'nde yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

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