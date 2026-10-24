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        İslahiye'de polislerden Kızılay'a kan bağışı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emniyet müdürü ve emniyet personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 11:42 Güncelleme:
        İslahiye'de polislerden Kızılay'a kan bağışı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde emniyet müdürü ve emniyet personeli, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve emniyet personeli, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katıldı. Kan bağışı etkinliği kapsamında Türk Kızılay’a ait mobil kan bağışı aracı, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Etkinliğe Türk Kızılay İslahiye Şube Başkanı Şaban Doğan ve Kızılay ekibi katılım sağladı.

        İlk kan bağışını İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır yaparken, polisler de kan bağışında bulunarak hayat kurtarmaya destek verdi.

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