İslahiye'de polislerden Kızılay'a kan bağışı

İslahiye İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve emniyet personeli, Türk Kızılay tarafından düzenlenen kan bağışı etkinliğine katıldı. Kan bağışı etkinliği kapsamında Türk Kızılay’a ait mobil kan bağışı aracı, İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geldi. Etkinliğe Türk Kızılay İslahiye Şube Başkanı Şaban Doğan ve Kızılay ekibi katılım sağladı.

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