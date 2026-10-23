Tokat protokolü, Şahinbey Belediyesinin projelerini inceledi

Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Şahinbey Belediyesinin eğitim, kültür, spor ve sosyal belediyecilik alanlarındaki çalışmalarını inceledi.

Şahinbey Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Köklü ve Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'nın ev sahipliğinde ilçedeki çeşitli tesisleri ziyaret etti.

Heyet, Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi, Şahinbey Millet Kütüphanesi ile Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'ni gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'ndeki konservatuvarı da ziyaret eden heyet üyeleri, öğrencilerle sohbet etti, onların seslendirdiği müziklere eşlik etti.