Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programına katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programında gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gençlerin beklentilerini ve merak ettikleri konuları doğrudan dile getirebilmeleri amacıyla düzenlenen "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" Gençlik Buluşması, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Başkan Şahin'in çocukluk hayallerinden yapay zekaya kadar pek çok konunun konuşulduğu programda gençler hem sorularını yöneltti hem de ödüller kazandı.

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Bilgi, genel kültür ve belediye hizmetleri alanlarında hazırlanan ödüllü sorulara doğru yanıt veren gençlere akıllı saat, kitap ve bisiklet hediye edildi.

Program, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği bayrak gösterisiyle sona erdi.