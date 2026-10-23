Gaziantep'te iki kardeşin kalbindeki delik aynı gün kapatıldı

GAZİANTEP’te 12 yaşındaki Yusuf Tuna ile kız kardeşi Ahsen Havvanur’un (6) kalplerindeki 13 milimetrelik delik, açık ameliyata gerek duyulmadan aynı anda yapılan anjiyo işlemiyle kapatıldı. Binde bir olasılıkla görülen vakada iki kardeş, tedavilerinin ardından sağlığına kavuştu.

Van’da yaşayan Çetin-Güler Şahin çiftinin 12 yaşındaki oğlu Yusuf Tuna Şahin, okulda bayılınca hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kalbinde delik olduğu belirlenen Yusuf Tuna’nın tedavisi için ailesi Gaziantep Şehir Hastanesi’ne başvurdu. Ailesel yatkınlık ihtimali üzerine Yusuf Tuna’nın kız kardeşi Ahsen Havvanur Şahin de muayene edildi. Yapılan incelemelerde iki kardeşin kalbinde de doğuştan gelen Atriyal Septal Defekt (ASD) adı verilen kalp hastalığı tespit edildi.

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Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi ve Yapısal Kalp Hastalıkları Kliniği’nde yapılan değerlendirmelerde, iki kardeşin kalbindeki açıklıkların aynı büyüklükte ve 13 milimetre olduğu belirlendi. Çocuk Kardiyolojisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel tarafından gerçekleştirilen işlemde, kasık damarından ilerletilen kateterlerle kalpteki açıklıklara ulaşıldı. İki kardeşin kalbindeki delikler, özel kapatma cihazları kullanılarak aynı gün ve aynı anda, açık kalp ameliyatına gerek kalmadan kapatıldı. Sağlık durumları iyi olan kardeşler, işlemin ardından bir gün sonra taburcu edildi.

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‘BİR GÜN SONRA SAĞLIKLA TABURCU ETTİK’

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, “Önce ağabeyin kalbinde delik tespit edildi. Ailesel geçiş olabileceği düşünülerek kardeşine de tarama yaptık. Her ikisinin kalbinde de aynı boyutta, aynı ölçüde delik olduğunu belirledik. İkisini de aynı gün aynı anda anjiyo yöntemiyle tedavi ettik. Sağlıklarına kavuştular ve taburcu ettik. İkisi de gayet iyi” dedi.

Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel ise iki kardeşte de binde bir olasılıkla görülen kalp deliği hastalığının tespit edildiğini ifade ederek, “Önce 12 yaşındaki Yusuf’ta ASD adı verilen kalp deliğini saptadık. Kardeşini de kontrol için çağırdık. Operasyondan bir gün önce yapılan tetkiklerde Ahsen’de de aynı boyutta kalp deliği olduğunu belirledik. İkisini de aynı gün anjiyoya aldık ve 13 milimetrelik cihazlarla kalplerindeki delikleri açık cerrahiye gerek olmadan kapattık. Hastalarımızı bir gün sonra sağlıkla taburcu ettik” diye konuştu.

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‘ÇOK KORKMUŞ VE ENDİŞELENMİŞTİK’

Van’dan Gaziantep’e çocuklarının tedavisi için geldiklerini belirten anne Güler Şahin, oğlunun okulda bayılmasıyla sürecin başladığını söyledi. Oğlunun kalbinde delik tespit edilmesinin ardından kızını da muayene için hastaneye çağırdıkların söyleyen Şahin, “Oğlum okulda bayılmıştı. Çok korkmuş ve endişelenmiştik. Sonrasında hastaneye getirdik ve kalbinde delik tespit edildi. Kızım Ahsen’i de muayeneye getirdik, onda da aynı rahatsızlık çıktı. Başarılı bir operasyon yapıldı. Çocuklarım ikisi de iyi çok şükür. Çocuklarımın tedavisi için Gaziantep’e taşındık. Şimdi iki çocuğum da çok iyi” dedi.

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HASTANE KORİDORLARINDA OYNAYIP KOŞTULAR

Operasyonun ardından sağlıklarına kavuşan Yusuf Tuna ve Ahsen Havvanur, hastane koridorlarında birlikte oyun oynayıp koştu. Kardeşler, kendilerini tedavi eden doktorlara, hemşirelere ve hastane yönetimine teşekkür etti.