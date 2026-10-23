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        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sarı, Gaziantep'te konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sarı, Gaziantep'te konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak her ne kadar siyaseten ayrıştığımız arkadaşlarımız olmuş olsa bile, özellikle Cumhur İttifakı'na karşı, bu operasyonlardan sonra ortaya çıkacak seçimlerde birlikte hareket etmenin önemini vurguluyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:52 Güncelleme:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sarı, Gaziantep'te konuştu:

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak her ne kadar siyaseten ayrıştığımız arkadaşlarımız olmuş olsa bile, özellikle Cumhur İttifakı'na karşı, bu operasyonlardan sonra ortaya çıkacak seçimlerde birlikte hareket etmenin önemini vurguluyoruz." dedi.

        Sarı, CHP Gaziantep İl Başkanlığı'nda düzenlenen basın toplantısında, belediye başkanlarına yönelik soruşturmalar ve siyasi gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Belediye başkanlarının tutuksuz yargılanabileceğini belirten Sarı, tutuklamanın bir cezalandırma yöntemine dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

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        Adana'nın Çukurova ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesindeki adli süreçleri takip ettiklerini aktaran Sarı, Milas Belediye Başkanı'nın adli kontrolle serbest bırakılmasını beklediklerini söyledi.

        Siyasi partiler arasındaki işbirliğine de değinen Sarı, şöyle konuştu:

        "Biz Cumhuriyet Halk Partililer olarak her ne kadar siyaseten ayrıştığımız arkadaşlarımız olmuş olsa bile, özellikle Cumhur İttifakı'na karşı, bu operasyonlardan sonra ortaya çıkacak seçimlerde birlikte hareket etmenin önemini vurguluyoruz. İşbirliği yapmanın, birlikte hareket etmenin, ortak bir zeminde buluşmanın önemli olduğunu düşünüyoruz."

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        Geçmişteki belediye seçimlerinde farklı siyasi partilerle işbirliği yaptıklarını hatırlatan Sarı, CHP'nin bu süreçlerde önemli fedakarlıklarda bulunduğunu ancak verilen desteğin yeterince anlaşılmadığını dile getirdi.

        Sarı, partisinin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim de bu işbirliği zeminine rağmen sabrımızın bir sınırı var. Kimse bizim sabrımızın sınırlarını zorlamasın. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilkeli duruşumuz devam edecek ama Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğini de önceleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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