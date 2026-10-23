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        Gaziantep FK, yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:19 Güncelleme:
        Gaziantep FK, yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak

        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gaziantep FK, sahasında yarın Erzurumspor FK'yi konuk edecek.

        Gaziantep Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Melek Dakan yönetecek.

        Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep temsilcisi, 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Rakip fileleri 8 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

        Son galibiyetini dördüncü haftada Göztepe karşısında elde eden Gaziantep FK, Erzurumspor FK müsabakasıyla dört maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

        - Sakatlıklar ve kart durumu

        Gaziantep FK'de tedavilerine devam idelen Fuat Bavuk ve Nazım Sangare'nin karşılaşmada forma giyemeyecek.

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        Teknik direktör Orhan Ak, RAMS Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta takımın başında yer alamayacak.

        Kırmızı-siyahlı ekipte, Myenty Abena, bu maçta kart görmesi durumunda Trabzonspor maçında cezalı duruma düşecek.

        - Öğrencilere 5 bin ücretsiz bilet

        Gaziantep FK yönetimi, Erzurumspor FK müsabakası öncesinde öğrenci taraftarlar için 5 bin biletin bedelini karşıladı.

        Maraton üst tribünü ve güney kale arkası tribünü için ayrılan 2 bin 500'er bilet, öğrenci kimliğini ibraz edenlere kontenjanlar dahilinde ücretsiz dağıtılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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