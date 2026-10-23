Gaziantep FK, yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak

Maraton üst tribünü ve güney kale arkası tribünü için ayrılan 2 bin 500'er bilet, öğrenci kimliğini ibraz edenlere kontenjanlar dahilinde ücretsiz dağıtılacak.

Gaziantep FK yönetimi, Erzurumspor FK müsabakası öncesinde öğrenci taraftarlar için 5 bin biletin bedelini karşıladı.

Son galibiyetini dördüncü haftada Göztepe karşısında elde eden Gaziantep FK, Erzurumspor FK müsabakasıyla dört maçlık galibiyet hasretine son vermek istiyor.

Ligde geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep temsilcisi, 8 puanla 14. sırada bulunuyor. Rakip fileleri 8 kez havalandıran kırmızı-siyahlılar, kalesinde ise 12 gol gördü.

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