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        Gaziantep'te iki kardeşin kalbindeki delik aynı gün ameliyatsız kapatıldı

        Gaziantep'te kalplerinde aynı büyüklükte delik tespit edilen 12 ve 6 yaşındaki iki kardeş, aynı gün gerçekleştirilen işlemlerle açık ameliyata gerek kalmadan tedavi edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Gaziantep'te iki kardeşin kalbindeki delik aynı gün ameliyatsız kapatıldı

        Gaziantep'te kalplerinde aynı büyüklükte delik tespit edilen 12 ve 6 yaşındaki iki kardeş, aynı gün gerçekleştirilen işlemlerle açık ameliyata gerek kalmadan tedavi edildi.

        Gaziantep Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyolojisi Kliniğine rutin kontrol amacıyla yönlendirilen Yusuf Tuna Şahin'in kalbinde, Atriyal Septal Defekt (ASD) olarak adlandırılan delik tespit edildi.

        Doğuştan kalp hastalıklarının ailesel yatkınlık gösterebilmesi nedeniyle kontrole çağrılan 6 yaşındaki kız kardeşi Asen Havvanur'un kalbinde de aynı büyüklükte delik bulunduğu belirlendi.

        İki kardeşin kalbindeki delikler, Çocuk Kardiyolojisi Kliniği Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel tarafından aynı gün gerçekleştirilen anjiyo işlemleri sırasında 13 milimetrelik kapatma cihazlarıyla kapatıldı.

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        Açık kalp ameliyatına gerek kalmadan tedavi edilen kardeşler, işlemlerin ardından sağlık durumlarının iyi olması üzerine ertesi gün taburcu edildi.

        - "Kardeşlerden birinde kalp hastalığı varsa diğerleri de taranmalı"

        Doç. Dr. Münevver Tuğba Temel, AA muhabirine, iki kardeşte aynı büyüklükte kalp deliği tespit edilmesinin nadir karşılaşılan bir durum olduğunu söyledi.

        Yusuf'un rutin kontrol sırasında yapılan tetkiklerinde ASD tespit edildiğini anlatan Temel, şöyle konuştu:

        "Her bin canlı doğumda bir kişide görülen, yani binde bir olasılıkla ortaya çıkan bir kalp deliğinden bahsediyoruz. Hastamız Yusuf, bize rutin kontrol amacıyla gönderildi. Yapılan tetkiklerinde ASD dediğimiz kalp deliğini tespit ettik. Bu süreçte kardeşini de kontrole çağırdık. İşlemden tam bir gün önce, 6 yaşındaki kız kardeşi Asen'de de aynı kalp deliğinin bulunduğunu fark ettik. Üstelik her iki kardeşteki kalp deliği aynı boyuttaydı."

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        Kardeşlerin aynı gün anjiyoya alındığını ve kalplerindeki deliklerin kapalı yöntemle kapatıldığını belirten Temel, her iki çocuğun da sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

        Doğuştan kalp hastalıklarında aile taramasının önemine dikkati çeken Temel, şunları kaydetti:

        "Doğumsal kalp hastalıkları ailesel yatkınlık gösteriyor. Bunlar sonradan edinilen hastalıklar değil. Ailede doğuştan kalp hastalığı bulunan bir birey varsa çocuğun kalp hastalığına sahip olma olasılığı toplumdaki genel riske göre üç kat daha fazla. Kardeşlerden birinde kalp hastalığı tespit edildiğinde mutlaka diğer kardeşlerin de taranması gerekiyor."

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        Temel, hastanede Doç. Dr. Veysel Özgür Barış ile birlikte son iki yılda 120'den fazla çocuğa girişimsel kardiyoloji işlemi uyguladıklarını bildirdi.

        Başhekim Ahmet Ulaşan da iki kardeşin aynı rahatsızlık nedeniyle aynı gün tedavi edilmesinin önemli olduğunu belirtti.

        Ulaşan, "Aslında nadirin de ötesinde, iki kardeşte aynı anda bu durumu tespit etmemiz ve aynı gün içerisinde işlemlerini yapmamız, olayı biraz daha özellikli hale getirdi. Şehir Hastanesi olarak bu işlemi ameliyatsız, transkateter anjiyografik yöntemle gerçekleştirdik ve her ikisinin de kalbindeki deliği tamamen kapattık." dedi.

        Her iki kardeşin de sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Ulaşan, çocukların okullarına başladığını ve şikayetlerinin tamamen ortadan kalktığını kaydetti.

        Galeri
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