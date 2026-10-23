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        Şahinbey Belediyesi'nin projeleri Tokat protokolüne anlatıldı

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu Şahinbey'de ağırlayarak belediyenin eğitimden sosyal hizmetlere, gençlik çalışmalarından altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Şahinbey Belediyesi'nin projeleri Tokat protokolüne anlatıldı

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu Şahinbey'de ağırlayarak belediyenin eğitimden sosyal hizmetlere, gençlik çalışmalarından altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

        Şahinbey Belediyesi, farklı alanlarda hayata geçirdiği proje ve yatırımlarla diğer şehirlerden gelen yerel yöneticilere örnek olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Şahinbey İlçe Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun ev sahipliğinde ilçedeki önemli eserleri gezdi.

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        Şahinbey'in yatırımlarını gezdiler

        Ziyaret programı kapsamında Şahinbey Millet Camii ve Külliyesi, Şahinbey Millet Kütüphanesi ve Şahinbey Belediyesi Geleneksel Sporlar Merkezi'ni gezen heyet, ilçede eğitim, kültür, spor ve sosyal belediyecilik alanlarında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Şahinbey Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden hayat verilen Şıh Meydanı ve Şıh Camii'ni de ziyaret eden heyet, tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik çalışmaları yerinde gördü. Programın son duraklarından biri Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi oldu. Burada Şahinbey Konservatuvarını ziyaret eden heyet üyeleri, öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin seslendirdiği müziklere eşlik eden konuklar, ziyaret sırasında renkli ve samimi anlar yaşadı.

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        "Projelerimizi yerinde incelediler"

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Vali Köklü ve Belediye Başkanı Yazıcıoğlu'nu Şahinbey'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Tokat Valimiz Abdullah Köklü ve Tokat Belediye Başkanımız Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nu Şahinbey'imizde ağırladık. Hizmet belediyeciliği anlayışımızla eğitimden sosyal belediyeciliğe, gençlik hizmetlerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar pek çok alanda hayata geçirdiğimiz projelerimizi anlattık. Belediyecilik anlayışımızın temelini oluşturan eser ve hizmetlerimizi yerinde inceleyen Valimiz ve Belediye Başkanımız, çalışmalarımız hakkında bilgi aldılar. Nazik ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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