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        Şahin, "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programında gençlerle buluştu

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık 300 öğrenciyle bir araya geldiği "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programında gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:57 Güncelleme:
        Şahin, "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programında gençlerle buluştu

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık 300 öğrenciyle bir araya geldiği "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programında gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.

        Her soruya bir dakikada cevap verilmesi kuralıyla düzenlenen buluşmada süreyi aşan Şahin, aldığı cezanın ardından öğrencilere gezi sözü verdi. Başkan Şahin'in çocukluk hayallerinden yapay zekaya kadar pek çok konunun konuşulduğu programda gençler hem sorularını yöneltti hem de ödüller kazandı.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin düşüncelerini, beklentilerini ve merak ettikleri konuları doğrudan dile getirebilmeleri amacıyla düzenlenen "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" Gençlik Buluşması, 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

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        Yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı programda Başkan Fatma Şahin, gençlerle karşılıklı sorucevap etkinliğine katıldı. Eğitimden teknolojiye, kişisel yaşamından geleceğe ilişkin hedeflerine kadar farklı başlıklarda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

        "Birlikte bu şehri eğitim şehri yaptık, bilim, kültür ve sanat şehri yaptık, daha da iyisini yapacağız"

        Programın açılışında gençlere seslenen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep'in geleceğinde gençlerin üstleneceği role dikkat çekti. Yeni Aziz Sancarlar yetiştirmek istediklerini belirten Şahin, şehrin bilim, kültür, sanat ve eğitim alanlarında daha ileriye taşınması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

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        Şahin, "Biz yeni Aziz Hocalar yetiştirmek istiyoruz. Şehitler diyarı, Gaziler'in torunuyuz. Ecdat bize bir şanlı şerefli tarih vermiş ve bu bize emanet. Şimdi biz bu emaneti size veriyoruz. Siz yarın burada bu emaneti alıp çok daha farklı bir yere taşıyacaksınız. Hepimiz de sizi kendi çocuklarımız gibi görüyoruz. Kendi evlatlarım için ne istiyorsam bu şehrin çocukları içinde istiyorum. Sizin canınız, malınız, eğitiminiz, aileniz bize emanet ve bu emanet çok önemli. Birlikte bu şehri eğitim şehri yaptık, bilim, kültür ve sanat şehri yaptık, daha da iyisini yapacağız" dedi.

        Bir dakikalık kural Başkan Şahin'e ceza getirdi

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        Programın en dikkat çekici anları, Başkan Şahin'in belirlenen bir dakikalık konuşma süresini aşmasıyla yaşandı. Açılış konuşmasında ve bazı sorulara verdiği yanıtlarda süre sınırını aşan Şahin, programın kuralları gereği ceza aldı.

        Cezanın ardından gençlere sürpriz yapan Şahin, öğrencilere Gaziantep Doğal Yaşam Parkı gezisi ile bilim, sanat ve spor alanlarında farklı geziler düzenleme sözü verdi.

        Çocukluk hayalini gençlerle paylaştı

        Öğrencilerin soruları, Başkan Şahin'in çocukluk yıllarından meslek seçimine, teknolojik gelişmelerden geleceğin dünyasına kadar geniş bir yelpazeye yayıldı.

        Küçükken doktor olmak istediğini ancak mühendislik eğitimi aldığını anlatan Şahin, gençlerin yapay zekayla ilgili sorularını da yanıtladı. Yapay zekanın avantajlarının yanı sıra dezavantajlarına da dikkat çeken Şahin, teknolojik gelişmelerin günümüz dünyasına etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

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        Bu kez soruları Başkan Şahin sordu, gençler ödülleri kazandı

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Eğitim, Gençlik ve Spor Daire Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özdal'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen programda soru soran taraf yalnızca öğrenciler olmadı.

        Gençlerin merak ettiklerini yanıtlayan Başkan Şahin, programın ilerleyen bölümlerinde soru havuzundan seçtiği soruları bu kez öğrencilere yöneltti.

        Bilgi, genel kültür ve belediye hizmetleri alanlarında hazırlanan ödüllü sorularla öğrenciler arasında heyecanlı anlar yaşandı. Sorulara doğru yanıt veren gençlere akıllı saat, kitap ve bisiklet hediye edildi.

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        Gençlerin yalnızca dinleyici değil, doğrudan katılımcı olduğu buluşmada sorucevap süreci, belirlenen süreler çerçevesinde moderatör tarafından yönetildi.

        Program, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında öğrencilerin gerçekleştirdiği bayrak gösterisiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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