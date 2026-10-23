Erdem Koleji öğrencisi Umut Şan, masa tenisinde il şampiyonu oldu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası’nda Gençler kategorisinde mücadele eden Erdem Koleji öğrencisi Umut Şan, sergilediği başarılı performansla il şampiyonu oldu. Turnuvayı birincilikle tamamlayan Şan, elde ettiği önemli dereceyle okulunu gururlandırdı.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen turnuvada genç sporcular, il şampiyonluğu için mücadele etti. Organizasyonda Erdem Kolejini temsil eden Umut Şan; karşılaşmalar boyunca oyun disiplini, mücadele gücü ve konsantrasyonuyla dikkat çekti. Gençler kategorisindeki müsabakaları başarıyla tamamlayan Şan, turnuvanın sonunda il şampiyonluğuna ulaştı.

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Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturan organizasyonda kazanılan şampiyonluk, Erdem Koleji adına da önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

Disiplinli çalışmanın karşılığı şampiyonluk oldu

Masa tenisinde başarı; teknik yeterliliğin yanı sıra hızlı düşünme, doğru karar verme, dikkat, refleks ve karşılaşma boyunca konsantrasyonu koruma becerisi gerektiriyor. Umut Şan da turnuva süresince ortaya koyduğu kararlı performansla bu alanlardaki gelişimini göstererek Gençler kategorisinde zirveye çıktı.

Elde edilen il şampiyonluğu, öğrencinin yeteneğinin yanı sıra düzenli çalışma, sorumluluk bilinci ve hedefe odaklanmanın önemini de ortaya koydu. Şan’ın başarısı, sportif çalışmalarını kararlılıkla sürdüren diğer öğrencilere de örnek oldu.

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Akademik eğitimin yanında çok yönlü gelişim

Erdem Koleji, eğitim anlayışını yalnızca akademik başarıyla sınırlandırmayarak öğrencilerin sportif, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmelerine önem veriyor. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin erken yaşta fark edilmesi, uygun alanlara yönlendirilmesi ve gelişimlerinin düzenli biçimde takip edilmesi hedefleniyor.

Okul bünyesinde yürütülen sportif çalışmalarla öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesinin yanında disiplin, özgüven, sorumluluk, sabır ve mücadele bilinci kazanmaları da destekleniyor. Öğrencilerin farklı branşlarda edindikleri deneyimlerin akademik ve sosyal yaşamlarına olumlu katkı sağlaması amaçlanıyor.

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Erdem Koleji, turnuvalarda elde edilen dereceleri yalnızca sonuç olarak değil, uzun süreli bir gelişim sürecinin parçası olarak değerlendiriyor. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda desteklenmesi, düzenli çalışma alışkanlığı kazanması ve başarılarının devamlı hâle gelmesi için yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmaları sürdürülüyor.

Sportif başarılara bir yenisi daha eklendi

Farklı spor dallarında ulusal ve yerel organizasyonlara katılan Erdem Koleji öğrencileri, elde ettikleri derecelerle okulun sportif başarılarına katkı sağlamaya devam ediyor. Masa tenisinde kazanılan il şampiyonluğu da okulun spora ve sporcu öğrencilere verdiği desteğin önemli sonuçlarından biri oldu.

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Umut Şan’ın Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen anlamlı bir organizasyonda il şampiyonluğuna ulaşması, başarıya ayrı bir değer kattı. Kazanılan derece, hem öğrencinin gelişim yolculuğunda önemli bir adım hem de Erdem Kolejinin çok yönlü eğitim anlayışının yeni bir örneği oldu.

"Başarıların Devamlı Olmasını Önemsiyoruz"

Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, Umut Şan’ın elde ettiği il şampiyonluğunun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek öğrenciyi tebrik etti.

Sönmez, öğrencilerin yalnızca ders başarılarıyla değil, ilgi duydukları tüm alanlardaki gelişimleriyle birlikte değerlendirildiğini ifade etti. Her öğrencinin farklı yeteneklere sahip olduğunu vurgulayan Sönmez, bu yeteneklerin doğru eğitim, yönlendirme ve düzenli çalışmayla kalıcı başarılara dönüşebileceğini belirtti.

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Sportif derecelerde devamlılığın önemli olduğuna dikkat çeken Sönmez, öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan spor alanında gelişmelerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Sönmez, il şampiyonu Umut Şan’ı, ailesini ve gelişimine katkı sağlayan öğretmenlerini kutlayarak öğrencinin ilerleyen organizasyonlarda da başarılı sonuçlar elde etmesini temenni etti.