Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Erdem Koleji öğrencisi Umut Şan, masa tenisinde il şampiyonu oldu

        Erdem Koleji öğrencisi Umut Şan, masa tenisinde il şampiyonu oldu

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası'nda Gençler kategorisinde mücadele eden Erdem Koleji öğrencisi Umut Şan, sergilediği başarılı performansla il şampiyonu oldu. Turnuvayı birincilikle tamamlayan Şan, elde ettiği önemli dereceyle okulunu gururlandırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Erdem Koleji öğrencisi Umut Şan, masa tenisinde il şampiyonu oldu

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen Masa Tenisi Turnuvası’nda Gençler kategorisinde mücadele eden Erdem Koleji öğrencisi Umut Şan, sergilediği başarılı performansla il şampiyonu oldu. Turnuvayı birincilikle tamamlayan Şan, elde ettiği önemli dereceyle okulunu gururlandırdı.

        Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen turnuvada genç sporcular, il şampiyonluğu için mücadele etti. Organizasyonda Erdem Kolejini temsil eden Umut Şan; karşılaşmalar boyunca oyun disiplini, mücadele gücü ve konsantrasyonuyla dikkat çekti. Gençler kategorisindeki müsabakaları başarıyla tamamlayan Şan, turnuvanın sonunda il şampiyonluğuna ulaştı.

        REKLAM

        Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu sporun birleştirici gücüyle buluşturan organizasyonda kazanılan şampiyonluk, Erdem Koleji adına da önemli bir başarı olarak kayıtlara geçti.

        Disiplinli çalışmanın karşılığı şampiyonluk oldu

        Masa tenisinde başarı; teknik yeterliliğin yanı sıra hızlı düşünme, doğru karar verme, dikkat, refleks ve karşılaşma boyunca konsantrasyonu koruma becerisi gerektiriyor. Umut Şan da turnuva süresince ortaya koyduğu kararlı performansla bu alanlardaki gelişimini göstererek Gençler kategorisinde zirveye çıktı.

        Elde edilen il şampiyonluğu, öğrencinin yeteneğinin yanı sıra düzenli çalışma, sorumluluk bilinci ve hedefe odaklanmanın önemini de ortaya koydu. Şan’ın başarısı, sportif çalışmalarını kararlılıkla sürdüren diğer öğrencilere de örnek oldu.

        REKLAM

        Akademik eğitimin yanında çok yönlü gelişim

        Erdem Koleji, eğitim anlayışını yalnızca akademik başarıyla sınırlandırmayarak öğrencilerin sportif, sanatsal, bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda da kendilerini geliştirmelerine önem veriyor. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin erken yaşta fark edilmesi, uygun alanlara yönlendirilmesi ve gelişimlerinin düzenli biçimde takip edilmesi hedefleniyor.

        Okul bünyesinde yürütülen sportif çalışmalarla öğrencilerin fiziksel becerilerinin geliştirilmesinin yanında disiplin, özgüven, sorumluluk, sabır ve mücadele bilinci kazanmaları da destekleniyor. Öğrencilerin farklı branşlarda edindikleri deneyimlerin akademik ve sosyal yaşamlarına olumlu katkı sağlaması amaçlanıyor.

        REKLAM

        Erdem Koleji, turnuvalarda elde edilen dereceleri yalnızca sonuç olarak değil, uzun süreli bir gelişim sürecinin parçası olarak değerlendiriyor. Öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda desteklenmesi, düzenli çalışma alışkanlığı kazanması ve başarılarının devamlı hâle gelmesi için yürütülen eğitim ve rehberlik çalışmaları sürdürülüyor.

        Sportif başarılara bir yenisi daha eklendi

        Farklı spor dallarında ulusal ve yerel organizasyonlara katılan Erdem Koleji öğrencileri, elde ettikleri derecelerle okulun sportif başarılarına katkı sağlamaya devam ediyor. Masa tenisinde kazanılan il şampiyonluğu da okulun spora ve sporcu öğrencilere verdiği desteğin önemli sonuçlarından biri oldu.

        REKLAM

        Umut Şan’ın Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen anlamlı bir organizasyonda il şampiyonluğuna ulaşması, başarıya ayrı bir değer kattı. Kazanılan derece, hem öğrencinin gelişim yolculuğunda önemli bir adım hem de Erdem Kolejinin çok yönlü eğitim anlayışının yeni bir örneği oldu.

        "Başarıların Devamlı Olmasını Önemsiyoruz"

        Erdem Koleji Genel Müdürü Mehmet Örfi Sönmez, Umut Şan’ın elde ettiği il şampiyonluğunun kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek öğrenciyi tebrik etti.

        Sönmez, öğrencilerin yalnızca ders başarılarıyla değil, ilgi duydukları tüm alanlardaki gelişimleriyle birlikte değerlendirildiğini ifade etti. Her öğrencinin farklı yeteneklere sahip olduğunu vurgulayan Sönmez, bu yeteneklerin doğru eğitim, yönlendirme ve düzenli çalışmayla kalıcı başarılara dönüşebileceğini belirtti.

        REKLAM

        Sportif derecelerde devamlılığın önemli olduğuna dikkat çeken Sönmez, öğrencilerin eğitimlerini aksatmadan spor alanında gelişmelerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Sönmez, il şampiyonu Umut Şan’ı, ailesini ve gelişimine katkı sağlayan öğretmenlerini kutlayarak öğrencinin ilerleyen organizasyonlarda da başarılı sonuçlar elde etmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Yine kadın cinayeti! Nişanlısını katletti!
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        İstanbul'da 9. Arabuluculuk Konferansı
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        Tütün düzenlemesi Meclis'e geliyor
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        ABD'deki infaz skandalında yeni iddia
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        "Ansiklopedisi yazılacak futbolcu"
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Yağ aldırma ameliyatında can kaybı! Yanlış müdahale iddiası!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        İkinci kez entübe edildi
        İkinci kez entübe edildi

        Benzer Haberler

        Şahin, "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programında gençlerle buluştu
        Şahin, "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programında gençlerle buluştu
        Şahinbey Belediyesi'nin projeleri Tokat protokolüne anlatıldı
        Şahinbey Belediyesi'nin projeleri Tokat protokolüne anlatıldı
        Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi
        Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi
        Gaziantep'te iki kardeşin kalbindeki delik aynı gün kapatıldı
        Gaziantep'te iki kardeşin kalbindeki delik aynı gün kapatıldı
        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sarı, Gaziantep'te konuştu:
        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Sarı, Gaziantep'te konuştu:
        Gaziantep FK, yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak
        Gaziantep FK, yarın Erzurumspor FK ile karşılaşacak