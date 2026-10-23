Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Gaziantep'te uygun fiyatlı et satışı başlıyor

        Gaziantep'te uygun fiyatlı et satışı başlıyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı, kaliteli ve hijyenik şartlarda ete ulaşabilmesi için hayata geçirdiği projede sona geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in daha önce müjdesini verdiği modern et işleme tesisi tamamlanırken, Çınarlı ve Düztepe'de oluşturulan ilk iki satış noktasının önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanıyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Gaziantep'te uygun fiyatlı et satışı başlıyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı, kaliteli ve hijyenik şartlarda ete ulaşabilmesi için hayata geçirdiği projede sona geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in daha önce müjdesini verdiği modern et işleme tesisi tamamlanırken, Çınarlı ve Düztepe’de oluşturulan ilk iki satış noktasının önümüzdeki günlerde hizmete açılması planlanıyor.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında vatandaşların temel gıda ürünlerine ekonomik şartlarda erişimini kolaylaştıracak yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Et satış noktaları projesiyle vatandaşlara uygun fiyatlı ve güvenilir et sunulması hedefleniyor.

        REKLAM

        Modern et işleme tesisi tamamlandı

        Proje kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekmek Fabrikası ve Aşevi bünyesinde kurulan modern et işleme tesisinin hazırlıkları tamamlandı. Teknolojik altyapısı ve tam otomasyon sistemiyle donatılan tesiste, kesilmiş gövde halinde getirilen etler hijyenik ve güvenli üretim standartlarına uygun şekilde işlenerek satışa hazır hale getirilecek. Tesiste hazırlanan etler, belirlenen satış noktaları aracılığıyla doğrudan vatandaşlarla buluşturulacak.

        İlk satış noktaları Çınarlı ve Düztepe’de

        Vatandaşların uygun fiyatlı ete erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan ilk iki satış noktası için de hazırlıklar son aşamaya geldi. Çınarlı Haydi Sofraya noktası ile Düztepe Çamlık Parkı’nda kurulacak satış noktalarının yapımında sona gelindi. Her iki noktanın da önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlaması planlanıyor. Projenin hayata geçmesiyle birlikte vatandaşlar, modern tesislerde işlenen et ürünlerine uygun fiyatlarla ulaşabilecek.

        REKLAM

        "Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerinden birisi"

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, daha önce üretim tesisinde yaptığı incelemeler sırasında projenin sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında hayata geçirildiğini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal projelerinden birisi. Et satış noktaların kurulacağı, hepsinin bu alanda işleneceği, modern üretim araçlarının kullanıldığı bir mekan olarak hazırlık yaptık" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        MHP lideri Bahçeli: Türkiye - Azerbaycan güveni korunmalı
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        Zonguldak'ta maden ocağında patlama! 3 madenci can verdi
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        8 ülke dışişleri bakanları İstanbul'da
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Togg'a 'Kehribar' dokunuşu
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Girne'deki faciada VDR ses kayıtları ortaya çıktı!
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        Shamonda virüsü insanda görüldü! DSÖ'den açıklama
        MEB, Meta'ya dava açacak
        MEB, Meta'ya dava açacak
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        Tam dehşet! Aracı alev aldı, cesedi uçurumda bulundu!
        "İstanbul'u terk etmedim"
        "İstanbul'u terk etmedim"
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        Miretti şoku sonrası iki ihtimal!
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        GSS prim borçlarına düzenleme geliyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        3 Ekim nişan, 22 Ekim ölüm... Avukat Özge'ye cübbeli veda
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Çakmak yeniden gözaltına alındı
        Boy farkı dikkat çekti
        Boy farkı dikkat çekti
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Çayın kalbe faydası var! Ancak bir şartı var
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Üniversite öğrencisini bağırsak enfeksiyonu hayattan kopardı
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        Sadece orada yetişiyor... Büyük emek istiyor bir kilosu 50 bin TL!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        G.Saray turnayı gözünden vurdu!
        Baş başa yemek
        Baş başa yemek

        Benzer Haberler

        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Ce...
        Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Ce...
        Erdem Koleji öğrencisi Umut Şan, masa tenisinde il şampiyonu oldu
        Erdem Koleji öğrencisi Umut Şan, masa tenisinde il şampiyonu oldu
        Şahin, "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programında gençlerle buluştu
        Şahin, "Bir Dakika, Bir Merak, Bir Cevap" programında gençlerle buluştu
        Şahinbey Belediyesi'nin projeleri Tokat protokolüne anlatıldı
        Şahinbey Belediyesi'nin projeleri Tokat protokolüne anlatıldı
        Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi
        Gaziantep'te 1 milyon TL değerinde kaçak ürün ele geçirildi
        Gaziantep'te iki kardeşin kalbindeki delik aynı gün kapatıldı
        Gaziantep'te iki kardeşin kalbindeki delik aynı gün kapatıldı