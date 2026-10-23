Yedi Başak, evlenen çiftin düğün yemeği bağışını Gazze'de binlerce kişiye ulaştırdı

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, düğün yemeklerini Gazze’deki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen genç bir çiftin bağışını, Gazze’nin Han Yunus bölgesinde düzenlenen organizasyonla binlerce kişiye ulaştırdı.

Genç çiftin özel günlerini ihtiyaç sahibi ailelerle paylaşma isteğiyle gerçekleştirilen organizasyonda sıcak yemekler ikram edildi. Çocuklar, gençler ve aileler kurulan sofralarda bir araya gelerek bu özel günü birlikte yaşadı.

Düğün sevinci Gazze’de paylaşıldı

Hayatlarının en özel günlerinden birini Gazze’deki ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen genç çift, düğün yemeklerini Yedi Başak İnsani Yardım Derneği aracılığıyla bölgeye ulaştırmaya karar verdi. Bireysel bağış kapsamında gerçekleştirilen organizasyonla çiftin düğün yemeği, Gazze’deki ailelerin sofralarına taşındı. Han Yunus’ta kurulan sofralarda binlerce kişiye sıcak yemek ikram edildi.

REKLAM

Gazze’de savaşın ve zor yaşam şartlarının etkisiyle günlük ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük yaşayan ailelerin katıldığı organizasyon, yemek ikramının yanı sıra bir araya gelme fırsatı da sundu. Çocukların ve gençlerin de yer aldığı buluşmada katılımcılar birlikte yemek yedi, vakit geçirdi ve düğün sevincine ortak oldu. Organizasyonda Türkiye adına şiirler de seslendirildi. Kendi özel günlerinde hazırlanan yemeklerin Gazze’deki ailelere ikram edilmesini isteyen çift, düğün sevincini binlerce kişiyle paylaştı. Han Yunus’ta gerçekleştirilen organizasyon, özel günlerin bağış ve dayanışma yoluyla ihtiyaç sahipleriyle paylaşılabileceğini gösterdi.

REKLAM

Yedi Başak’ın Gazze’deki yardım çalışmaları sürüyor

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği, Gazze’de insani yardım çalışmalarını ilk günden bu yana her gün sürdürüyor. Bölgedeki binlerce kişiye ulaşan dernek; sıcak yemek ikramı, temiz içme suyu temini ve gıda paketi dağıtımlarıyla ihtiyaç sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına destek oluyor. Farklı alanlarda yürütülen yardım faaliyetleriyle Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaşan Yedi Başak, hayırseverlerin bağışlarını bölgedeki ailelere ulaştırmaya devam ediyor. Han Yunus’ta gerçekleştirilen düğün yemeği organizasyonu da bu dayanışmanın örneklerinden biri oldu. Genç çiftin bağışıyla binlerce kişiye sıcak yemek ulaştırılırken, özel bir günün sevinci Gazze’deki ihtiyaç sahipleriyle paylaşıldı.

REKLAM

Sıcak yemek, temiz içme suyu ve gıda yardımlarına katkıda bulunmak için Yedi Başak İnsani Yardım Derneği’nin resmî bağış kanallarının ziyaret edilebileceği belirtildi.