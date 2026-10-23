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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 16:54 Güncelleme:
        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekipler, ilçede S.D'ye ait araçta kaçak malzemelerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine araçta arama yaptı.

        Aramalarda gümrük kaçağı 10 cep telefonu, 300 paket sigara, 35 elektronik eşya, 20 elektronik sigara, 15 parfüm ve 10 kilogram çay ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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