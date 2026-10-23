Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Ekipler, ilçede S.D'ye ait araçta kaçak malzemelerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine araçta arama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.