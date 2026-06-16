İslahiye'de Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş yıl dönümü kutlandı

İslahiye'de Türk Kara Kuvvetlerinin 2235'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. 106. Topçu Alay Komutanlığı Şehit Üsteğmen Alpay Başaran Kışlası'nda gerçekleştirilen programa İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, Garnizon Komutanı Topçu Kurmay Albay Mehmet Özsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Çitçi, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır ve İslahiye Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Türkmen katıldı. Programda konuşan Kaymakam Soylu, Türk Kara Kuvvetlerinin köklü geçmişine ve ülke güvenliği açısından üstlendiği görevlere dikkati çekti. Soylu, aziz şehitleri rahmetle andı, gazilere ise minnet duygularını dile getirdi.

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