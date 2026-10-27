Kanser tedavisinde hedefe yönelik radyonüklid uygulamalar

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, kanser tedavisinde kullanılan radyoaktif iyot, karaciğer tümörlerine yönelik radyonüklid tedaviler ve lutesyum uygulamaları hakkında bilgi verdi. Aksoy, tedavi yöntemlerinin hastalığın türüne, yayılımına ve hastanın klinik özelliklerine göre planlandığını belirtti.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Nükleer Tıp Uzmanı Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, radyoaktif iyot, karaciğere yönelik radyonüklid tedaviler, Lutesyum177 PSMA ve Lutesyum177 EDTMP uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tiroid hastalıklarında radyoaktif iyot tedavisi

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Radyoaktif iyot tedavisinin, uygun hastalarda bazı tiroid hastalıklarının tedavisinde kullanıldığını belirten Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, iyot131 uygulamasının tiroid hücrelerinin iyot tutma özelliğinden yararlandığını ifade etti. Bu yöntemin hipertiroidi tedavisinde ve belirli diferansiye tiroid kanserlerinde kullanılabildiğini belirten Aksoy, tedavi kararının hastalığın özelliklerine, tetkik sonuçlarına ve hastanın klinik durumuna göre verildiğini kaydetti.

Karaciğer tümörlerinde bölgesel tedavi seçenekleri

Karaciğerde gelişen veya başka organlardan karaciğere yayılan bazı tümörlerde, hastalığın özelliklerine göre bölgesel tedavi yöntemlerinin değerlendirilebildiğini belirten Aksoy, bu yöntemlerden birinin radyoembolizasyon olduğunu ifade etti. Uygulamada radyoaktif mikroküreler, tümörü besleyen damarlar aracılığıyla hedef bölgeye ulaştırılarak tümör dokusuna radyasyon verilmesini amaçlıyor. Her hasta için uygun olmayan bu yöntemde, tedavi kararı hastalığın yaygınlığı ve hastanın genel sağlık durumu dikkate alınarak ilgili uzmanlık ekiplerince veriliyor.

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Prostat kanserinde Lutesyum177 PSMA tedavisi

Lutesyum177 PSMA tedavisinin, özellikle belirli özellikler taşıyan ve vücudun başka bölgelerine yayılmış prostat kanserlerinde kullanılabildiğini belirten Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, bu yöntemin tümör hücrelerinde bulunabilen PSMA adlı proteini hedeflediğini söyledi.

Tedavide, PSMA'yı hedefleyen moleküle bağlanan radyoaktif lutesyum177 aracılığıyla tümör hücrelerine radyasyon ulaştırılması amaçlanıyor. Hastanın tedaviye uygunluğunun değerlendirilmesinde PSMA PET/BT görüntülemesi, önceki tedaviler, hastalığın yaygınlığı ve genel sağlık durumu önem taşıyor.

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Kemik metastazlarında Lutesyum177 EDTMP uygulaması

Kemik metastazlarına yönelik radyonüklid tedavilerde hasta seçiminin önem taşıdığını belirten Aksoy, kemik iliği fonksiyonları, kan değerleri, böbrek fonksiyonları ve görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tedavi planı hastaya özel belirleniyor

Nükleer tıp uygulamalarının her kanser türünde ve her hastada aynı şekilde kullanılmadığını vurgulayan Doç. Dr. Füsun Kökçü Aksoy, tedavi seçiminde hastalığın türü, yayılımı, önceki tedaviler ve hastanın genel sağlık durumunun birlikte değerlendirilmesinin önemine dikkat çekti. Aksoy, uygun hastalarda hedefe yönelik radyonüklid tedavilerin, kişiye özel tedavi planının bir parçası olarak ele alınabildiğini belirtti.