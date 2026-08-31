Karkamış Kuş Cenneti turizme kazandırılıyor

Gaziantep'te 238 kuş, 810 bitki, 38 amfibi ve sürüngen ile 16 balık türünün bulunduğu Karkamış Kuş Cenneti turizme kazandırılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Nehri kıyısındaki Kuş Cenneti Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı'nın doğa ve kültür turizmine kazandırılması için yürütülen projede sona gelindi.

Proje kapsamında Karkamış Antik Kenti, kuş gözlem alanları ve mesire yerleri; doğal yapıyla uyumlu yollar ve köprülerle birbirine bağlanacak.

Birinci ve üçüncü derece sit alanlarının bulunduğu Antik Kent ile Fırat Nehri kıyısındaki sulak alanın birlikte ele alınmasıyla ilçenin kültür, doğa ve eko turizmindeki değerinin artırılması hedefleniyor.

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Kuş Cenneti Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanı'nda yürütülen projede bin 500 metre uzunluğunda bisiklet yolu ile 2 bin metre uzunluğunda yaya yolu oluşturuluyor.

Doğa fotoğrafçıları ve kuş gözlemcileri için kamp alanlarının bulunacağı 3 metre yüksekliğinde tünekleri bulunan 2 kuş gözlem kulesi, 6 metre yüksekliğinde gözlem kulesi, 25 metrelik köprü ve seyir terası yer alıyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Karkamış’ın önemli bir doğal ve tarihi zenginliğe sahip olduğunu belirterek, bölgenin turizm potansiyelini artırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Şahin, projenin eylül sonu veya ekim ayının başında hizmete açılmasının planlandığını kaydetti.

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İncelemelerde Karkamış Kaymakamı Ferdi Akgün, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Karkamış Belediye Başkanı Mustafa Güzel de yer aldı.